Serinus chce przenieść się na Jersey, być notowanym na AIM, zostać na GPW



Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Serinus Energy chce zwrócić się do akcjonariuszy o zgodę na zmianę miejsca siedziby spółki z prowincji Alberta (Kanada) na wyspę Jersey na Wyspach Normandzkich, podała spółka. W dalszej kolejności spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, jednocześnie wycofując swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange. Akcje Serinusa nadal pozostawałyby jednak w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Proponowana zmiana siedziby zostanie przeprowadzona w ramach prawnej instytucji 'kontynuacji' (ang. continuance). Zgodnie z przepisami prawa spółek prowincji Alberta, uchwała o zatwierdzeniu kontynuacji wymaga dla swej skuteczności zgody co najmniej 66 i 2/3% akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym zgromadzeniu osobiście lub reprezentowanych przez ich pełnomocników. Po sfinalizowaniu kontynuacji, spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange w zależności między innymi od warunków występujących na rynku. Po dopuszczeniu akcji do obrotu na AIM, spółka wycofałaby swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange, a jednocześnie akcje spółki nadal pozostawałyby w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W przypadku zatwierdzenia kontynuacji przez akcjonariuszy oraz jej realizacji przez spółkę:

- spółka nie będzie już podlegać przepisom prawa spółek prowincji Alberta tylko przepisom prawa spółek Jersey na Wyspach Normandzkich,

- spółka zlikwiduje swoją siedzibę w prowincji Alberta dla potrzeb prawnych i podatkowych,

- siedziba spółki znajdować się będzie na Jersey,

- nazwa spółki zostanie zmieniona na Serinus Energy plc, podano również.

"Rada dyrektorów uznała, że takie transakcje służyć będą najlepszym interesom spółki z uwagi na to, że:

- Londyn i Jersey położone są bliżej miejsca finansowania spółki i innej jej działalności w Europie, jak również miejsca położenia jej głównych aktywów w Rumunii i Tunezji,

- z uwagi na fakt, że spółka nie prowadzi czynnej działalności komercyjnej w Kanadzie, nie ma powodu, by jej siedziba znajdowała się w Kanadzie, ani też by spółka płaciła podatki dochodowe i kapitałowe w Kanadzie i ponosiła koszty przestrzegania prawa jako podatnik w Kanadzie,

- nie będzie konieczności regulowania obowiązującego w Kanadzie podatku od dywidendy wypłacanej akcjonariuszom spoza Kanady,

- zgodnie z przewidywaniami spółki, notowanie na rynku AIM i miejsce siedziby na Jersey zapewnią spółce lepszy dostęp do europejskiego rynku instrumentów kapitałowych i dłużnych, ponieważ inwestorzy działający na rynkach europejskich są lepiej obeznani ze spółkami z siedzibą na Jersey, w szczególności jeśli chodzi o notowane spółki będące rezydentem podatkowym na Jersey, a także funkcjonują oni bliżej miejsca położenia głównych aktywów spółki" - wyliczono dalej w komunikacie.

Na początku lutego 2018 r. spółka zamierza przekazać akcjonariuszom memorandum informacyjne z dodatkowym opisem transakcji w celu uzyskania nich zgody na kontynuację. Nadzwyczajne zgromadzenie odbędzie się 7 marca 2018 r. w Calgary (Kanada). W memorandum informacyjnym przedstawione zostanie między innymi porównanie obowiązujących w Kanadzie i na Jersey przepisów prawa w zakresie dotyczącym praw akcjonariuszy, a także szczegółowe informacje o przebiegu i skutkach przedmiotowych transakcji, wskazano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)