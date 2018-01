Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej



Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service zmienił perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego A3 Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) na pozytywną ze stabilnej i potwierdził ratingi banku na dotychczasowych poziomach, podała agencja.

Długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytowy BZ WBK w walucie obcej banku pozostały na poziomach A3/Prime-2, długoterminowy i krótkoterminowy CRA na poziomach A2(cr)/Prime-1(cr), ocena indywidualna (BCA) na poziomie baa3 a ocena skorygowana na poziomie baa2, podano w komunikacie.

"Dzisiejsze działanie odzwierciedla to, jak Moody's ocenia spodziewany pozytywny wpływ na możliwości kredytowe BZ WBK kilku czynników, takich jak stałe dobre wyniki banku, możliwe przejęcie kluczowych aktywów od polskiej spółki zależnej Deutsche Banku, co zostało ogłoszone 14 grudnia i może wzmocnić franczyzę, a także odporność profilu kredytowego BZ WBK w świetle nowych informacji na temat propozycji ustawodawczej dotyczącej kredytów walutach obcych w polskich bankach" – czytamy w komunikacie.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)