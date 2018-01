Wicepremier Rosji: amerykańska tzw. lista Putina nie budzi zdziwienia. To elita

Źródło: PAP

Wicepremier Rosji Arkadij Dworkowicz powiedział we wtorek, że ogłoszona w USA tzw. lista Putina nie budzi zdziwienia, ponieważ zawiera nazwiska osób należących do elity politycznej i biznesowej Rosji. Podkreślił, że nie jest to wykaz osób objętych sankcjami.