Wall Street zakończyła pierwszy dzień nowego tygodnia od spadków, gdyż pojawiły się obawy o kondycję rynku po podwyżkach stóp procentowych. To była wprawdzie piąta zniżkowa sesja od początku 2018 roku, ale z największymi spadkami indeksów.

Amerykańskie rynki znalazły się pod presją, po tym gdy rentowności obligacji wzrosły do najwyższego poziomu od wielu lat. Zniżkowały spółki technologiczne gdy amerykański koncern Apple poinformował swoich dostawców, że w I kwartale ograniczy o połowę target produkcji z powodu słabszej od oczekiwań sprzedaży iPhone X.

Zniżki notowano też we wtorek na parkietach giełd w Azji, a Nikkei 225 spadł na zakończenie tej sesji o 1,4 proc.

Inwestorzy stają się ostrożni jeśli chodzi o rynki akcji. "Rynki akcji są podatne na korektę po mocnych zwyżkach" - ocenia Rakpong Chaisuparakul, strateg inwestycyjny KGI Securities Pc.

"Wyceny aktywów akcyjnych mogą być dalej +prasowane+ jeśli rentowności obligacji będą nadal rosły" - dodaje.

We wtorek tymczasem w USA rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Ostatni raz przewodniczy mu Janet Yellen - jej kadencja jako szefowej Fed kończy się 2 lutego.

Inwestorzy poznali póki co pierwsze wskaźniki makro z Azji i Europy.

W Japonii stopa bezrobocia w grudniu 2017 r. wyniosła nieoczekiwanie 2,8 proc. wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej - poinformował biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika bez zmian, czyli 2,7 proc.

Z kolei sprzedaż detaliczna w Japonii w grudniu wzrosła o 0,9 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,8 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się mdm spadku o 0,4 proc.

Rdr sprzedaż wzrosła o 3,6 proc., po wzroście poprzednio o 2,1 proc., a oczekiwano wzrostu o 2,2 proc.

Dobre wskaźniki mają Francuzi - Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 0,6 proc. w IV kwartale 2017 r. kdk, podczas gdy w III kw. wzrósł o 0,5 proc. - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się, że PKB kdk wzrośnie o 0,6 proc.

Gospodarka Francji rosła przez 4 kwartały 2017 r.

W ujęciu rdr PKB Francji wzrósł w IV kwartale o 2,4 proc., po wzroście w III kwartale o 2,3 proc. - podał Insee. Tu oceniano, że PKB wzrósł w IV kw. o 2,3 proc.

W całym 2017 r. PKB Francji wzrósł o 1,9 proc. - to najlepszy wynik od 2011 r. To dużo powyżej średniej z ostatnich 10 lat - do 2016 r., gdy PKB rósł średnio rocznie o 0,8 proc.

O 11.00 inwestorzy poznają dane o PKB strefy euro w IV kw. 2017 oraz wskaźnik nastrojów w gospodarce eurolandu w I 2018.

Po południu indeks z amerykańskiego rynku nieruchomości - S&P CoreLogic CS w XI 2017 (15.00), a o 16.00 wskaźnik zaufania konsumentów w USA w I 2018 opracowany przez Conference Board.

O 16.30 wystąpienie gubernatora Banku Anglii Marka Carney'a w brytyjskim parlamencie, a o 17.30 Ives Mersch z Rady Gubernatorów EBC wystąpi we Frankfurcie.

Uwagę inwestorów przyciągnie we wtorek prezydent USA Donald Trump, który wygłosi swoje pierwsze orędzie o stanie państwa (State of the Union) w amerykańskim Kongresie - na wspólnej sesji Izby Reprezentantów i Senatu.

Trump zapowiedział, że skoncentruje się na handlu i reformie imigracji, będzie też zabiegał o poparcie Demokratów dla niej. Poruszy również kwestię swego planu obniżenia na świecie barier celnych dla towarów eksportowych USA.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30

CAC 40 Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3628,20 -0,41 -1,20 3,55 11,20 3,55 DAX Niemcy 13270,90 -0,40 -2,13 2,73 13,60 2,73 FTSE 100 W.Brytania 7651,49 -0,26 -1,04 -0,47 7,49 -0,47 CAC 40 Francja 5507,38 -0,26 -0,50 3,67 15,11 3,67 IBEX 35 Hiszpania 10494,40 -0,58 -1,08 4,49 12,10 4,49 FTSE MIB Włochy 23748,19 -0,22 -0,37 8,67 26,59 8,67

(PAP Biznes)