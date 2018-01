Sasin: nowelizacja ustawy o IPN to konsensus; nie ma powodu, by się od niego odwracać

Źródło: PAP

Nowelizacja ustawy o IPN to konsensus; nie ma powodu, by się od niego odwracać - powiedział we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Nie może być tak, że w skutek zewnętrznej ingerencji, zmieniamy przepisy realizujące polski interes narodowy - dodał.