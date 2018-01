Urząd marszałkowski w Białymstoku od poniedziałku przyjmuje konkursowe wnioski. Można je składać do 28 lutego. To pierwszy taki konkurs w tym programie - poinformował we wtorek PAP urząd.

Odpowiedzialny za unijne fundusze wicemarszałek Maciej Żywno podkreśla, że dotychczas w regionie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, pieniądze były przeznaczane na różne instalacje do produkcji energii ze źródeł alternatywnych.

"Powstawały m.in. biogazownie czy farmy fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną. Jednak dynamiczny rozwój OZE, który obserwujemy w Podlaskiem, nie idzie w parze z rozwojem sieci przesyłowej ‒ przestarzałej i coraz mniej wydolnej" - podkreśla Żywno.

Dodaje przy tym, że właśnie dlatego konieczne jest przygotowanie takiego systemu energetycznego, który będzie uwzględniał coraz większy w nim udział odnawialnych źródeł energii. "To nam pomoże w rzeczywistej transformacji z regionu, który jest jedynie odbiorcą energii elektrycznej, w region będący jej producentem" - podkreśla Żywno.

W konkursowym ogłoszeniu na stronie RPO można przeczytać, że na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące budowy i modernizacji sieci w takim niezbędnym zakresie, by możliwe było przyłączenie jednostek wytwarzających energię z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Chodzi też o przebudowy i rozbudowy sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza.

Konkurs ma być rozstrzygnięty w czerwcu 2018 r.

