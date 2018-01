Źródło: PAP

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) do końca lutego br. zamierza zakończyć zasadniczą część prac przy weryfikacji wniosków o 10-tysięczną rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Do rozpatrzenia pozostało jeszcze ok. 24 tys. wniosków.