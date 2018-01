Źródło: PAP

Japoński operator turystyczny H.I.S. planuje otworzyć w lutym w Tokio kawiarnię, w której małą czarną ma serwować gościom robot - podała we wtorek agencja Kyodo. Mechaniczny barista to po zrobotyzowanych hotelach kolejna technologiczna usługa, jaką wprowadza firma.