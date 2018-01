"W 2017 r. wartość globalnego rynku danych wyniosła 13,5 mld USD, do końca br. ma ona wynieść już 18,2 mld USD. Jest to pierwszy na rynku raport podsumowujący światowe wydatki na cyfrowe informacje. Szybko rośnie nie tylko globalny, ale także polski rynek danych. Do końca roku ma on być wart ponad 30 mln USD - o ponad 21 mln więcej niż rok temu" - czytamy w komunikacie.



Globalne wydatki na dane w minionym roku wyniosły 13,5 mld USD, co oznacza niemal 40 wzrost r/r. W tym roku tempo wzrostu wciąż będzie imponujące i ma wynieść ponad 34%, a wartość rynku danych osiągnie 18,2 mld USD, wskazano w informacji.



"Na rynku danych, które stały się walutą XXI wieku, obserwujemy mocny trend wzrostowy. Stwierdzenie, że popyt na dane rośnie wraz z poziomem cyfryzacji gospodarki, w dużym uproszczeniu oddaje aktualny stan rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że w państwach o wysokim poziomie digitalizacji istnieje już spora świadomość odnośnie tego, jakie korzyści daje przetwarzanie i monetyzacja informacji, ukształtowała się w nich również kultura korzystania z danych. Takie zjawisko, zachodzące na szeroką skalę jest katalizatorem popytu, co widzimy w takich krajach, jak USA czy Japonia" - powiedział prezes zarządu Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.



W roku 2016 w Polsce dokonano zakupu cyfrowych informacji za kwotę 2,2 mln USD. Jeśli spełnią się przewidywania analityków, to w tym roku wydatki na cyfrowe informacje sięgną już kwoty 30,4 mln USD. Daje to 1382% wzrost w stosunku do 2016 roku, zaznaczono w komunikacie.



"Przechodzimy z etapu sondowania rynku i ostrożnych inwestycji, w etap zrozumienia, że wykorzystanie cyfrowych danych niesie ze sobą tak duże możliwości zwiększenia sprzedaży, lepszego poznania klienta i trafniejszego doboru działań marketingowych, że trudno obok tych korzyści przejść obojętnie. Liderem w obszarze wykorzystania danych jest wciąż branża marketingowa, ale coraz większe zainteresowanie cyfrowymi informacjami widać również w branży finansowej czy telekomunikacyjnej" - dodał Prajsnar.



Patrząc globalnie, najwięcej danych kupuje się w Stanach Zjednoczonych. Nie powinno być to dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Tamtejszy rynek w minionym roku osiągnął wartość ponad 8,8 mld USD i wciąż rośnie. Prognoza na rok bieżący zakłada, że obrót cyfrowymi informacjami wyniesie ponad 11,4 mln USD, co dla Amerykanów oznacza wzrost na poziomie 29% r/r. Trzecie miejsce w globalnym rankingu przypadło Chinom, które uplasowały się zaraz po Wielkiej Brytanii. W 2017 r. w Państwie Środka na dane wydano 674 mln USD, co dało ponad 89% wzrostu r/r. W roku bieżącym budżet na ten cel ma wynieść już ponad 1 mld USD, pozostawiając Pekin z wzrostem na poziomie 58,8% r/r. W gronie państw, gdzie handel danymi jest najbardziej rozwinięty, znalazły się również Japonia i Kanada, wymieniono również.



"Obok globalnej analizy rynku, analitycy OnAudience.com stworzyli ranking europejskich państw, w których rynek cyfrowych informacji jest najbardziej rozwinięty. Okazuje się, że największy europejski rynek danych znajduje się w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2018 r. wydatki na zakup cyfrowych informacji przekroczą 1,5 mld USD. Daje to ponad 20% wzrost r/r. Na drugim miejscu uplasowała się Francja z rynkiem, który w roku bieżącym ma osiągnąć wartość 247,6 mln USD przy wzroście 36,8% r/r. Zaraz po niej sklasyfikowano Holandię, gdzie wydatki na cyfrowe informacje sięgną ponad 229 mln USD. Na kolejnym miejscu uplasowały się Niemcy, gdzie wartość rynku danych w tym roku ma osiągnąć ponad 203 mln USD. Nasi zachodni sąsiedzi mogą pochwalić się niebagatelnym wzrostem r/r, który według raportu „Global Data Market Size" wyniesie ponad 52%" - czytamy dalej.



Cloud Technologies to polski lider analityki big data i jedna z największych na świeciehurtownia danych o preferencjach i zainteresowaniach internautów, przetwarzająca ponad 9 mld anonimowych profili.



(ISBnews)