"W ramach zadania powstanie 19,5-km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze do węzła Śniadowo. Inwestycja obejmuje budowę węzłów Podborze i Komorowo. Węzeł Podborze w rejonie Ostrowi Mazowieckiej połączy S61 z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok. Będzie to jedno z największych i najważniejszych skrzyżowań bezkolizyjnych na całej trasie Via Baltica. Przebudowany zostanie także 3-kilometrowy odcinek istniejącej drogi ekspresowej S8 oraz około 40 kilometrów dróg niższych kategorii" - czytamy w komunikacie.



Nowa droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego. W ramach inwestycji przewidziano pozostawienie rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej stronie jezdni, podano także.



"Umowa na budowę tego odcinka S61 to wyraz determinacji obecnego rządu dla budowy najważniejszego korytarza drogowego północo-wschodniej Europy. Via Baltica na terytorium Polski powstaje w ciągu drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej aż po granicę z Litwą. Droga ekspresowa S61 to także inwestycja, która pobudzi gospodarkę województwa podlaskiego i mazowieckiego. Wpisuje się ona w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.



Resort przypomina, że w październiku 2017 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno - Stawiski oraz Stawiski - Szczuczyn o długości 34,4 km, których oddanie do ruchu jest planowane w III kwartale 2020 r. 21 grudnia 2017 r. zawarta została umowa na część obwodnicy Łomży (Łomża Południe - Łomża Zachód, planowany termin ukończenia to III kwartał 2020 r.).



"Podpisanie umów na pozostałe odcinki S61 od Śniadowa do węzła Łomża Południe oraz Łomża Zachód - Kolno jest planowane w I kwartale 2018 r. Ponadto w ramach budowy Via Baltica powstaje obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany na I kw. 2020 r.; obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r. oraz odcinek obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r." - wyliczono w materiale.



Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.



