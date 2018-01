Zdaniem Sulewskiego, kluczowymi wydarzeniami dla złotego w najbliższych dniach mogą być: decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w USA (w środę) oraz miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy (piątek).

"Zakładamy, że najbliższe dni i tygodnie mogą przynieść umocnienie dolara na świecie po jego mocnym osłabieniu i to mogłoby być takim pretekstem czy impulsem do tego, żeby też złoty trochę skorygował po ostatnim umocnieniu do euro" - powiedział.

Ekspert widzi więc niewielkie szanse na to, żeby eurozłoty wznowił impuls spadkowy w najbliższych dniach czy nawet tygodniach, raczej spodziewa się stopniowych wzrostów EUR/PLN.

We wtorek, przez większą część sesji złoty pozostawał stabilny wobec euro i wahał się powyżej 4,14. Przed godz. 16.00 kurs EUR/PLN znalazł się powyżej 4,15. Polska waluta we wtorek umacnia się natomiast do dolara.

"Złoty odrabia trochę strat do dolara, bo po wczorajszych spadkach EUR/USD dziś lekko rośnie" - dodał.

NA RYNKU DŁUGU MOŻLIWA STABILIZACJA

"Ostatnie sesje na rynku obligacji są dość dynamiczne (...). Rentowności gwałtownie rosły w Polsce i na świecie. Dziś widać odreagowanie. Rentowności krajowej 10-latki spadają o ok. 3 pb. W nieco mniejszym stopniu umacniają się obligacje za granicą" - powiedział Sulewski.

Zdaniem eksperta, obecnie na krajowy rynek długu wpływ mają przede wszystkim zmiany na rynkach bazowych.

"Oczywiście krótki koniec krzywej jest w pewnym stopniu podtrzymywany przez ten ostatni wykup obligacji z krótkiego końca i dobrą sytuację budżetową" - powiedział.

Według Sulewskiego, na rynku długu można spodziewać się stabilizacji w oczekiwaniu na komunikat Fed oraz piątkowe dane z USA.

"W najbliższych dniach rynek może się nieco uspokoić po tych gwałtownych zmianach, jakie obserwowaliśmy ostatnio. Kluczowy będzie ton komunikatu po posiedzeniu Fedu oraz to, co pokażą piątkowe dane z USA" - powiedział.

wtorek wtorek poniedziałek 16.05 10.02 15.40 EUR/PLN 4,16 4,1488 4,1476 USD/PLN 3,3442 3,3501 3,3563 CHF/PLN 3,5882 3,5802 3,5913 EUR/USD 1,2439 1,2384 1,2361 PS0420 1,72 1,72 1,74 PS0123 2,75 2,72 2,75 WS0428 3,55 3,53 3,57

Anna Unton (PAP Biznes)