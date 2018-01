Trzy amerykańskie korporacje chcą w ten sposób walczyć z tym, co Warren Buffett nazwał „głodnym tasiemcem” żerującym na amerykańskiej gospodarce, czyli systemie opieki zdrowotnej.

Firmy we wspólnym oświadczeniu wskazały, że chcą współpracować w tworzeniu niezależnej firmy, która będzie świadczyć swoim pracownikom usługi z zakresu ochrony zdrowia w bardziej transparentny sposób i niższym kosztem niż inne firmy. Będzie to możliwe dzięki temu, że nowy podmiot ma być „wolny od zachęt i ograniczeń związanych z osiąganiem zysków”.

Inne firmy z branży ochrony zdrowia nerwowo obserwują ruchy Amazona, Berkshire i JPMorgan. W reakcji na dzisiejsze oświadczenie notowania Express Scripts Holding Co. oraz CVS Health Corp., zajmujących się rynkiem aptek, spadły odpowiednio o 6,7 i 5,5 proc. Spadek zanotowali także ubezpieczyciele Cigna Corp. i Anthem Inc.

Pomimo, że oferta nowego podmiotu ma być skierowana tylko do pracowników tworzących go firm, to obserwatorzy uważają, że to dopiero początek i wejście Amazona, Berkshire i JPMorgan na rynek ochrony zdrowia.

„To będzie trudne, ale zmniejszenie obciążeń finansowych systemu przy jednoczesnej poprawie wyników dla pracowników i ich rodzin jest warte wysiłku” – komentuje szef Amazona Jeff Bezos.

Amazon, Berkshire i JPMorgan ujawniły swoje plany na bardzo wczesnym etapie projektu. Trwają poszukiwania szefa nowej firmy oraz organizacji partnerskich – informuje osoba związana ze sprawą. Początkowo wysiłek będzie skierowany do wewnątrz, a firmy chcą połączyć swoje dane i siły przetargowe, aby obniżyć koszt ochrony zdrowia – dodaje informator Bloomberga.

Potencjalne obniżenie kosztów usług medycznych może zostać osiągnięte m.in. dzięki większej transparentności cen usług oraz dzięki bezpośredniemu zakupowi niektórych narzędzi medycznych.

Szef JPMorgan Chase Jamie Dimon stwierdził w oświadczeniu, że nowa inicjatywa z czasem może zostać rozszerzona poza grono pracowników. „Naszym celem jest stworzenie rozwiązań, z których będą korzystali pracownicy wraz z rodzinami, a potencjalnie także wszyscy Amerykanie” – napisał Dimon.

