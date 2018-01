Portico: Sprzedaż luksusowych apartamentów będzie dynamicznie rosła



Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Sprzedaż nieruchomości luksusowych będzie nadal dynamicznie rosła w 2018 r. - w ub.r. poziom sprzedaży już po trzech kwartałach przebił rezultat z całego 2016 r., poinformował wiceprezes firmy Portico Project Management Steven Davis. Zwraca on uwagę na rosnącą popularność najmu luksusowych apartamentów - Davis szacuje, że obecnie kilkanaście procent takich lokali jest kupowana w celach inwestycyjnych.

Popyt na luksusowe apartamenty rośnie wraz ze wzrostem liczby osób dobrze sytuowanych. Eksperci firmy doradczej KPMG oceniają, że w minionym roku liczba zamożnych Polaków wzrosła o 60 tys. i osiągnęła poziom 1,1 mln osób. Co więcej, do 2020 roku ma ich być nawet 1,4 mln. Zdaniem Davisa, to właśnie tu należy dopatrywać się przyczyn wzrostu popularności nieruchomości luksusowych, podano w komunikacie.

"Zwróćmy uwagę na to, że większość nieruchomości tego typu kupowana jest w Polsce na własne potrzeby nabywcy. W tej chwili odsetek kupujących inwestycyjnie na wynajem, szacuję na jakieś kilkanaście procent" - powiedział Davis, cytowany w komunikacie.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że osoby posiadające oszczędności szukają alternatyw dla lokaty bankowej. Z danych NBP wynika, że Polacy w 2017 roku wycofali z kont i lokat 20 mld zł i przeznaczyli te pieniądze na zakup nieruchomości. Tylko w siedmiu największych miastach naszego kraju kupiono w ostatnim roku niemal 50 tys. mieszkań za gotówkę. Rynek lokali luksusowych nie jest tu wyjątkiem, wskazano dalej w materiale.

Tym, co wyróżnia nieruchomości premium jest fakt, że ich właściciele stosunkowo rzadko decydują się na krótkoterminowy wynajem zakupionego apartamentu.

"Właściciele często dla świętego spokoju rezygnują z potencjalnie wyższej, ale wymagającej ich zaangażowania w inwestycję, stopy zwrotu. Dynamika rynku jest taka, że gdy potrzebują kapitału, nie mają zazwyczaj problemów ze sprzedaniem swojej nieruchomości z przyzwoitym zyskiem" - tłumaczy Davis.

Zwrócił przy tym uwagę, że nie ma gwarancji, iż taki bezpieczny, czy wręcz zachowawczy model inwestowania w nieruchomości luksusowe utrzyma się w kolejnych latach.

"W momencie, gdy branża nieruchomościowa będzie w nieco gorszej kondycji, część inwestorów, którzy teraz kupują tańsze mieszkania na wynajem, skieruje się ku segmentowi premium" - przewiduje wiceprezes Portico PM.

Firma Portico Project Management powstała w 1999 roku. Specjalizuje się w inwestycjach handlowych, biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, jak i dotyczących budynków publicznych.

(ISBnews)