Jak zapowiedział we wtorek PERN, nowe zbiorniki na paliwa „powstaną tam, gdzie jest największy popyt klientów, czyli w bazach w Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach”.

Wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, informując na konferencji prasowej o planach inwestycyjnych spółki, przypomniał, że od 3 stycznia, po połączeniu z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych (OLPP) - spółką przejmowaną z grupy kapitałowej - PERN działa jako podmiot posiadający także „funkcję logistyczną w obszarze magazynowania i dystrybucji paliw”.

„PERN jest nowym PERN-em połączonym z OLPP. To także bazy paliw. Mam nadzieję w niedługim czasie będziemy podpisywać umowy na budowę tam zbiorników. Pierwsze z nich to będą zbiorniki w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, łącznie prawie 130 tys. metrów sześc.” – powiedział Zwierzyński.

Podkreślił, iż mając na uwadze umożliwienie zainteresowanym podmiotom, głównie PKN Orlen, szybki transport ropy naftowej z Gdańska, gdzie surowiec ten dostarczany jest drogą morską, PERN przewiduje budowę drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego - w kierunku Płocka.

„Przewidujemy rozpoczęcie budowy drugiej nitki rurociągu Gdańsk-Płock. Jest to już w fazie przygotowawczej. Zaczynamy realizować tak zwany raport środowiskowy” – oświadczył wiceprezes PERN. Przyznał, że nakłady na tę inwestycję szacowane są obecnie na prawie 1 mld zł.

„Okres budowy to kilka lat. Ile? Wszystko zależy od regulacji prawnych, które prawdopodobnie zmienią się Polsce, dotyczące infrastruktury liniowej dla potrzeb sektora paliwowego” – dodał Zwierzyński.

Wyjaśnił, że chodzi o uproszczenie oraz skrócenie postępowań administracyjnych „związanych głównie z problemem uzyskiwania praw do gruntów na okres budowy i do eksploatacji”, a także „związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych, a w tym głównej, decyzji pozwolenia na budowę”.

We wtorek PERN podpisał umowę na wybudowanie do 2020 r. w swej bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników na ropę naftową po 100 tys. metrów sześc. każdy. Inwestycję za ponad 142,9 mln zł zrealizuje wybrane w przetargu konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa.

Jak zaznaczył wiceprezes PERN, rozbudowa pojemności składowania ropy naftowej w gdańskiej bazie spółki umożliwi m.in. zwiększenie dostaw surowca drogą morską i jego separację, czym zainteresowany jest min. PKN Orlen. „Orlen, który sprowadza z kilku stron różne gatunki ropy, doprasza się o separację, aby to, co zeszło ze statku trafiło dokładnie do rafinerii, czyli surowiec niezmieszany z żadnym innym gatunkiem, o innych parametrach” – wyjaśnił Zwierzyński.

Podkreślił jednocześnie, że także PKN Orlen jest szczególnie zainteresowany, aby druga nitka Rurociągu Pomorskiego, czyli magistrali Gdańsk-Płock, „była zbudowana jak najwcześniej”.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza trzema naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych.

Spółka tłoczy jednocześnie ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 m sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. Planowana jest jego rozbudowa, która ma podwoić tam zdolności składowania surowca.

W wyniku połączenia z OLPP, który był największym w Polsce podmiotem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, PERN przejął m.in. 19. baz magazynowych o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześc.

W przyjętej w 2017 r. przez Radę Ministrów dokument „Polityce Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” zapisano m.in., że PERN wybuduje drugą nitkę Rurociągu Pomorskiego, a realizacja tej inwestycji „jest istotna i niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” Polski.

Jak wspomina rządowy dokument, Rurociąg Pomorski to obecnie jedna nitka magistrali o długości ok. 235 km, którą można transportować surowiec rewersyjnie, czyli w dwóch kierunkach: z Płocka do Gdańska - 27 mln ton rocznie oraz z Gdańska do Płocka - 30 mln ton rocznie; w połączeniu z infrastrukturą przeładunkową Naftoportu i infrastrukturą magazynową PERN, rurociąg umożliwia import surowca drogą morską do rafinerii w Płocku oraz przesył ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku.

Zgodnie z założeniami rządowego dokumentu, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski oraz pełnić „wiodącą rolę” w magazynowaniu tergo surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych. (PAP)