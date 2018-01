Jak wskazano we wtorek w komunikacie, SpaceHub, powstałe w centrum co-creatingowym Brain Embassy, to inicjatywa, której "celem jest rozwój innowacji dla firm spoza sektora kosmicznego, które chciałyby wykorzystać technologie kosmiczne w swojej branży".

"SpaceHub został stworzony po to, by zaoferować miejsce umożliwiające innowacje w zakresie obserwacji Ziemi, gdzie wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dostęp do najnowszych danych i narzędzi satelitarnych, a także spotkać się z ekspertami sektora kosmicznego w zakresie analiz big data w celu współtworzenia prototypów nowych usług" - wskazał cytowany w komunikacie Pierre Philippe Mathieu, ekspert Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Jak podkreślił Mathieu, obecnie obserwacje Ziemi umożliwiają "uzyskanie niespotykanych dotąd danych o stanie naszej planety i jej zmianach". "Europa przewodzi tej rewolucji dzięki programowi Copernicus i rozwojowi misji Sentinel. Łatwo dostępne dane o naszej planecie umożliwiają przedsiębiorcom budowanie zupełnie nowych usług. I właśnie po to tworzony jest SpaceHub" - wyjaśnił. Dodał, że celem nowej inincjatywy jest oferowanie środowiska, w którym "każdy może uzyskać dostęp do najnowszych danych i narzędzi satelitarnych, dzielić się pomysłami, dyskutować i tworzyć innowacje w zakresie obserwacji Ziemi".

W ocenie Katarzyny Wojnar z Brain Embassy "w Polsce brakuje praktycznego przetwarzania danych satelitarnych przez firmy, które mogłyby być konkurencją dla zachodnich inicjatyw z takich branż jak telekomunikacyjna, klimatyczna, czy medyczna".

Współautorem inicjatywy jest firma inżynierska Kapitech. "Wielkim krokiem dla nas jest udział w projekcie EO ClimLab Europejskiej Agencji Kosmicznej gdzie, razem z naszymi partnerami możemy promować wykorzystanie danych obserwacji Ziemi do rozwiązania światowych problemów zmian klimatu. Dlatego powstał SpaceHub, gdzie codziennie będziemy wspierać młodych entuzjastów kosmosu, startupy, MSP i korporacje. Planujemy otwarte warsztaty i sesje doradcze, a nasz ekspert będzie codziennie do dyspozycji uczestników projektu" – zapowiedziała cytowana w komunikacie Iuliia Strotska, dyrektor zarządzająca Kapitech.

Jak wskazały Wojnar i Strotska, SpaceHub co miesiąc ma organizować dwa wydarzenia tematyczne. Pierwsze z nich to spotkanie otwarte dla zainteresowanych przedsiębiorców, studentów i entuzjastów sektora kosmicznego, podczas którego zaproszeni goście będą prezentować tematy związane z wykorzystaniem danych obserwacji Ziemi w różnych sektorach gospodarki. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz