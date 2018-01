EuroBank ma umowę dotyczącą obsługi jego bankomatów przez Euronet



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - EuroBank i Euronet podjęły współpracę obejmującą wymianę wszystkich bankowych urządzeń na wpłato-bankomaty (recyklery) oraz pełną obsługę serwisowo-gotówkową sieci bankomatów ulokowanych w placówkach banku, poinformowały spółki.

"Aby utrzymać wysoki standard i jakość świadczonych usług oraz sprostać oczekiwaniom klientów, podjęliśmy decyzję o migracji dostępnych w naszych placówkach bankomatów na urządzenia najnowszej generacji oraz o zmianie procesu ich obsługi. W ramach podpisanej umowy EuroBank będzie obsługiwany przez Euronet - światowego lidera w zakresie przetwarzania bezpiecznych transakcji finansowych, właściciela największej sieci bankomatów w Polsce, a także na terenie Europy. Tym samym dołączyliśmy do grona banków korzystających z takiego rozwiązania" - powiedział wiceprezes EuroBanku Radosław Księżopolski, cytowany w komunikacie.

W ramach podpisanej umowy Euronet jeszcze w ubiegłym roku rozpoczął sukcesywną wymianę wszystkich urządzeń eurobanku na najnowszej generacji wpłato-bankomaty. Dzięki temu klienci EuroBanku będą mogli wpłacać pieniądze we wszystkich wpłato-bankomatach w placówkach banku (do tej pory było to możliwe tylko w 54 placówkach), a klienci pozostałych banków zyskają 200 dodatkowych lokalizacji z urządzeniami Euronet. Zakończenie procesu migracji planowane jest na koniec lutego 2018 r., podano również.

"Rozwijany przez nas outsourcing serwisowo-gotówkowy rośnie w siłę. Dziś usługi te świadczymy już dla 15 banków działających w Polsce, co umacnia pozycję firmy Euronet jako niekwestionowanego lidera. Tak zintegrowana sieć to dla klientów banków przyjazna i intuicyjna obsługa, większa dostępność urządzeń i szersza paleta oferowanych usług" - powiedział prezes Euronet Polska Marek Szafirski.

EuroBank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych, posiadający sieć licząca prawie 500 placówek w całej Polsce. Właścicielem EuroBanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r.

Euronet Polska Sp. z o.o. jest częścią Euronet Worldwide - światowego lidera w zakresie przetwarzania bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych oraz właściciela największej sieci bankomatów na terenie Europy. Ponadto firma Euronet oferuje przetwarzanie transakcji pre-paid oraz zintegrowane oprogramowanie, które wspiera pracę wielu instytucji finansowych. Euronet jest również właścicielem firmy RIA Financial Services, za pośrednictwem której oferuje usługi przekazów pieniężnych. W Polsce firma działa od 1995 r.

(ISBnews)