Wartość kredytów ING BSK wzrosła o 12% r: r, depozytów - o 9% w 2017 r.



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów udzielonych przez Grupę ING Banku Śląskiego wzrosła o 12% r/r do 89 mld zł w 2017 r., zaś wartość zabranych depozytów w tym czasie zwiększyła się o 9% do 102,9 mld zł, podała instytucja.

W przypadku kredytów dla klientów detalicznych odnotowano wzrost o 19% do 37,5 mld zł, zaś w przypadku kredytów dla klientów korporacyjnych - wzrost o 8% do 51,5 mld zł, podano w komunikacie.

Marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,94% w 2017 r. w porównaniu z 2,67% w 2016 r.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 126 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)