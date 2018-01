Rafako traktuje Indie jako jeden z priorytetowych rynków



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Indie to jeden z priorytetowych rynków dla Rafako, m.in. ze względu na duży wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, poinformowali przedstawiciele Rafako.

"Rafako się zmienia. Rynek jest dynamiczny i wymaga od nas innowacyjnego podejścia. Z tego względu z jednej strony inwestujemy w badania i nowe technologie, a z drugiej aktywnie szukamy perspektywicznych rynków zagranicznych. Indie to jeden z priorytetowych rynków dla Rafako" - powiedziała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

"Indie jeszcze przez długie lata będą opierały swoją energetykę na węglu, chociaż w ostatnim okresie obserwuje się duży wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Z tego powodu jest to bardzo interesujący rynek dla Rafako" - dodał dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych z Rafako Marian Molenda.

Polityka Indii w sektorze energetycznym zmienia się i dzięki podjętym decyzjom rządu pod przewodnictwem Narendra Modi ceny węgla w Indiach uległy obniżeniu. Według przyjętego w sierpniu ubiegłego roku indyjskiego planu rozwojowego na najbliższe trzy lata, kraj zamierza zwiększyć wydobycie węgla oraz rozbudować linie kolejowe służące do transportu węgla między kopalniami a elektrowniami. Wiąże się to z długofalowymi planami Indii - węgiel ma pozostawać dominującym źródłem energii elektrycznej przez najbliższe 30 lat, podano także.

"Indie to niezwykły kraj, pełen inspirujących perspektyw ale i dramatycznych kontrastów. To trzecia największa gospodarka kontynentu azjatyckiego, gdzie wciąż żyją 304 mln ludzi bez dostępu do energii elektrycznej" - skomentował Molenda.

W tym kontekście energetyka węglowa ma wiele zalet. Jest cenowo konkurencyjna i korzysta ze sprawdzonej i niezawodnej technologii. Przykładem są tu kotły o parametrach nadkrytycznych, które Rafako posiada w swojej ofercie. To jest jedno z rozwiązań, które pozwoli unieść wyzwanie, jakim jest elektryfikacja kraju, przy zachowaniu rozsądnych kosztów produkcji energii elektrycznej, podano również w materiale.

"Obecnie około 60% energii pozyskiwanej w Indiach pochodzi ze spalania węgla. Kraj jest również jednym z największych światowych importerów tego surowca, co budzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego oprócz planów związanych z rozbudową energetyki węglowej Indie planują również zwiększenie wydobycia węgla na swoim terenie" - czytamy dalej.

W 2013 r. Chest Research Foundation, organizacja pozarządowa działająca w mieście Pune, przeprowadziła badanie wydolności płucnej na 10 tysiącach zdrowych, niepalących obywateli Indii. Wyniki wskazały, że na skutek fatalnej jakości powietrza mają oni ok. 30% mniej wydolne płuca niż Europejczycy. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, władze Indii na podstawie porozumienia przyjętego na grudniowym szczycie klimatycznym COP21 w Paryżu w 2015 r. wprowadziły nowe normy w zakresie ochrony środowiska zarówno dla pojazdów, jak i instalacji energetycznych, przypomniano.

"Przy tak wysokich potrzebach konieczna jest inwestycja w nowoczesne technologie, które pozwolą ograniczyć emisyjność tlenków SOx i NOx oraz efektywniej wykorzystać wydobywane paliwo. Nasza firma dysponuje najnowszymi technologiami, które pozwalają to osiągnąć. Z tego względu coraz intensywniej promujemy nasze produkty i usługi w Indiach" - powiedział Molenda.

To właśnie nowoczesne technologie, szczególnie dotyczące odsiarczania i odazotowania spalin, budziły szczególne zainteresowanie podczas targów POWER-GEN 2017 w New Delhi i podczas Bengal Global Business Summit 2018, który odbył się w styczniu w Kalkucie, podano także.

"Nowe normy przyjęte w Indiach niemal zrównują wymagania dotyczące emisyjności z tymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że nasze produkty idealnie wpisują się w ich potrzeby. Co więcej, nasza ciągła obecność pozwala nam na utrzymanie kontaktów i nasza firma jest rozpoznawalna na tym rynku. W lutym wezmę udział w kolejnej konferencji branżowej w tym kraju, aby umacniać naszą pozycję na subkontynencie indyjskim" - dodał Molenda.

Obecnie w Indiach pracuje 14 sztuk kotłów opalanych węglem, olejem i gazem zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Rafako, podano również.

"Dowiedliśmy już, że w kwestii energetyki węglowej jesteśmy prawdziwymi specjalistami. Teraz czas pokazać, że dzięki ciężkiej pracy naszych inżynierów energetyka ta może stać się przyjazna środowisku i niegroźna dla zdrowia" - podsumował ekspert.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

