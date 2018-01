BZ WBK złoży wkrótce wniosek do KNF ws. utworzenia banku hipotecznego



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK złoży wkrótce do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na utworzenie banku hipotecznego w ramach grupy, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Jesteśmy bardzo blisko złożenia wniosku do KNF, konsultujemy go, jesteśmy w ciągłym dialogu z regulatorem, jeśli chodzi o ten wniosek" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Stopień zaawansowania jest bardzo wysoki - bardziej bym liczył czas w tygodniach, niż miesiącach" - dodał członek zarządu Maciej Reluga.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

(ISBnews)