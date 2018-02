Źródło: Bloomberg

Chiny ogłosiły niedawno pomysł stworzenia „Polarnego Jedwabnego Szlaku” przez Arktykę, która dzięki ociepleniu klimatu może stawać się w coraz większym stopniu żeglowna. To dość ambitne posunięcie ze strony kraju, który nie graniczy z Arktyką. Z tego powodu deklaracja Pekinu wzbudziła niepokój świata co do prawdziwych i ostatecznych intencji Państwa Środka, a także co do możliwości właściwego zarządzania środowiskiem naturalnym - pisze Adam Minter.