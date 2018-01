Źródło: PAP

Do stycznia 2019 r. ma być gotowa koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 od przejścia przez Ciepielów (Mazowieckie) do granicy województwa. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie zadania ze spółką Egis Poland. Wartość kontraktu to ok. 2,4 mln zł.