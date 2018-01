Wartość Google’a też się zwiększyła, ale o 10 proc., do niewiele ponad 120 mld dol. To wystarczyło do zajęcia dopiero trzeciego miejsca. Drugą pozycję utrzymał bowiem Apple, którego marka jest warta 146 mld dol.

Twórcy rankingu stwierdzają, że zaczynając skromnie jako księgarnia internetowa, Amazon stał się największym biznesem internetowym na świecie, zarówno pod względem wartości rynkowej jak i przychodów. W III kwartale ubiegłego roku (dane za IV kw., tradycyjnie najlepszy w handlu) obroty firmy wyniosły niemal 44 mld dol. Były o jedną trzecią większe niż rok wcześniej.

- Siła i wartość marki Amazon pozwalają firmie nieustannie rozwijać się zarówno geograficznie, jak i w nowych sektorach – komentuje David Haigh, prezes Brand Finance. W ubiegłym roku Amazon za niemal 14 mld dol. przejął amerykańską sieć sklepów spożywczych Whole Foods, co odebrano jako krok w stronę zaistnienia także w „fizycznym” handlu. Gdy we wtorek gigant handlu internetowego zapowiedział wraz z bankiem JP Morgan i ubezpieczeniowym Berkshire Hathaway uruchomienie firmy sprzedającej polisy zdrowotne, rynkowa wartość towarzystw działających już na tym rynku w ciągu kilku godzin spadła o 30 mld dol.

Amazon jest jednak równocześnie jedyną marką w pierwszej piątce, której nie nadano najwyższego ratingu AAA+. Jej ocena to AAA-.

Wśród 500 najbardziej wartościowych marek prawie 200 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To m.in. efekt rozwiniętego rynku finansowego. W spółkach giełdowych łatwiej o wycenę marki. Równocześnie na liście znalazło się 65 marek z Chin. Ich udział w wartości pierwszej pięćsetki zwiększył się w ostatnich dziesięciu latach z 3 proc. do 15 proc.

Chociaż na liście jest wiele marek obecnych w naszym kraju, to żadnej polskiej nie ma. Oznacza to, że wartość żadnej z nich nie sięga 3,67 mld dol. (tyle jest wart brand pozycji nr 500 – firmy zarządzającej aktywami BlackRock).

