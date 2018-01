"Największy wpływ na rynek walutowy będzie miał komunikat po posiedzeniu FOMC, który zostanie opublikowany w środę wieczorem. Rynek oczekuje deklaracji, że w marcu Fed podniesie stopy procentowe. Naszym zdaniem, retoryka nie będzie jednak na tyle jastrzębia, by zatrzymać osłabienie dolara" - powiedział Jakub Rybacki, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Rezerwa Federalna opublikuje o 20.00 decyzję w sprawie stóp procentowych i komunikat po posiedzeniu. Rynek spodziewa się, że Fed pozostawi stopy bez zmian.

"W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie RPP. Ostatnie wypowiedzi Adama Glapińskiego zostały odebrane jako jastrzębie, choć według nas nie stanowiły one zmiany poglądów" - powiedział Rybacki.

Zdaniem ekonomisty, konferencja po posiedzeniu RPP może zweryfikować tę opinię rynku, co może wywołać osłabienie złotego.

W ubiegłą środę prezes NBP powiedział, że w 2018 r. stopy procentowe raczej zostaną na stabilnym poziomie, ale w 2019 r. może nastąpić podwyżka np. ze względu na zbyt szybki wzrost płac lub wzrost cen ropy.

NIŻSZA PODAŻ WSPARCIEM DLA OBLIGACJI W DŁUGIM TERMINIE

"Podaż obligacji na luty okazała się zgodna z oczekiwaniami, choć mniejsza niż przewidywano jeszcze miesiąc temu. Obniżenie podaży w styczniu było sygnałem, że w kolejnych miesiącach emisje mogą być mniejsze" - powiedział Mirosław Budzicki, strateg rynku długu PKO BP.

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić w lutym 2 przetargi sprzedaży obligacji - 8 lutego zaoferuje papiery OK0720 / WZ1122 / PS0123 / WS0428 / WZ0528 za 3-6 mld zł, a 22 lutego papiery OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 oraz możliwe inne obligacje typu WS albo IZ za 3-6 mld zł.

W styczniu MF przeprowadził dwa przetargi sprzedaży obligacji. Ministerstwo pierwotnie planowało sprzedaż na drugiej styczniowej aukcji 5-9 mld zł, jednak później obniżyło maksymalną podaż do 7 mld zł. Łącznie MF wyemitował w tym miesiącu obligacje za 13 mld zł.

"Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu, wysoką realizację potrzeb pożyczkowych i dobrą sytuację makroekonomiczną, 2018 r. będzie rokiem niższej podaży" - powiedział Budzicki.

"Na marzec spodziewam się obecnie podobnej podaży co w lutym, czyli ok. 12 mld zł, ale może się okazać, że trzeba będzie to skorygować w dół" - dodał.

Deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł, czyli 42,7 proc. planu.

"Niższa podaż w dłuższym horyzoncie będzie wspierać wyceny polskich obligacji, szczególnie na krótkim końcu, gdzie możemy obserwować duży popyt m.in. ze strony banków" - powiedział strateg.

"W perspektywie lutego-marca ten efekt może jednak nie być widoczny, ponieważ wciąż jest to wysoka podaż, którą inwestorzy muszą objąć, a w tym okresie nie ma wykupów obligacji" - dodał.

środa środa wtorek 16.30 9.45 16.05 EUR/PLN 4,1517 4,1510 4,1600 USD/PLN 3,3306 3,3353 3,3442 CHF/PLN 3,5776 3,5788 3,5882 EUR/USD 1,2466 1,2445 1,2439 PS0420 1,72 1,71 1,72 PS0123 2,74 2,72 2,75 WS0428 3,50 3,50 3,55

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)