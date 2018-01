mDM: Najciekawsze propozycje w budownictwie to Elektrobudowa, Budimex i Erbud



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) za najciekawsze propozycje portfelowe wśród spółek budowlanych uważają Elektrobudowę, Budimex oraz Erbud, wynika z raportu datowanego na 25 stycznia.

"Budownictwo kubaturowe: Po obniżeniu prognoz na Unibep [...] preferujemy Erbud [...], który w naszej ocenie ma bezpieczniejszą strukturę backlogu. Nie zmieniamy 'OW' na Budimex i Elbudowę, które oferują najwyższy DYield w sektorze, mocny bilans i powinny zrealizować ambitny konsensus '17. Najciekawsze propozycje portfelowe - przeważenie: Elektrobudowa, Budimex, Erbud" - czytamy w raporcie.

Ponadto analitycy podali, że wg ich szacunków do końca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na ok. 60% inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2023 r. oraz na ok. 40% inwestycji kolejowych ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

"W 2018 r. spodziewamy się znaczącego spowolnienia w przetargach GDDKiA oraz utrzymania wysokiej aktywności PKP PLK" - wskazali także.

Komentując sytuację w budownictwie kolejowym analitycy napisali: "W Trakcji i ZUE podnosimy pozycjonowanie do 'N', nie zmieniając prognoz, a w Torpolu obniżamy prognozę ZN'17 (spisanie aktywa na podatek) [do 15 mln zł straty], podtrzymując 'N'. Kursy spółek znajdują się w okolicy historycznych minimów, oczekiwania rynku odnośnie wyników '18 są niskie, a w II/III powinna istotnie wzrosnąć liczba otwarć ofert, co zachęca do spekulacyjnego kupna. Szacujemy, że jedynie ok. 6% pozyskanych kontraktów kolejowych zakończy się w '18, 45% w '19 oraz ok. 50% w '20, stąd rzeczywista rentowność portfeli zamówień pozostanie w bieżącym roku zagadką. Uważamy, że relatywnie najbezpieczniejszy jest backlog Torpolu" - czytamy także.

(ISBnews)