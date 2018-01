WIG 20 na zamknięciu spadł o 0,48 proc. do 2.553,81 pkt., a WIG poszedł w dół o 0,16 proc. do 66.048,17 pkt. Lepiej radziły sobie indeksy średnich i małych spółek: mWIG 40 wzrósł o 0,71 proc. do 5.023,24 pkt., a sWIG 80 zwyżkował 0,04 proc. do 14.968,64 pkt.

Obroty akcjami wyniosły niecałe 750 mln zł, z czego ok. 533 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKO BP (78 mln zł), którego kurs spadł o 0,9 proc.

Wśród blue chipów wzrosty zanotowało pięć spółek, a zwyżkom przewodził Pekao (o 0,8 proc.).

Kurs BZ WBK poszedł w górę o 0,7 proc. Zysk netto banku w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 549 mln zł z 460,9 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 546,8 mln zł.

Lekko spadł kurs CCC (o 0,7 proc.). W wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes spółki Marcin Czyczerski poinformował, że CCC zakłada, iż 2018 r. będzie rekordowy pod względem rozwoju sieci, a nakłady na ten cel szacuje na min. 150 mln zł.

O 2,6 proc. zniżkował Cyfrowy Polsat. Spółka podała, że Zygmunt Solorz zwiększył swój udział w jej akcjonariacie i ma obecnie 65,97 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Cyfrowego Polsatu.

Najsilniejsze spadki w WIG 20 zanotowała JSW (o 3,5 proc.).

ING Bank Śląski, który w środę opublikował wyniki kwartalne, wzrósł o 3,5 proc. Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 366,8 mln zł z 254,9 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 367 mln zł.

Kurs Selvity wzrósł o 1,7 proc. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z publiczną emisją do 2,2 mln akcji, z której biotechnologiczna spółka chce pozyskać 140 mln zł. Prospekt zostanie opublikowany w czwartek rano.

Na szerokim rynku najwyższy wzrost zanotował Próchnik (o 24,1 proc.). Soho Development przejął 32,99 proc. akcji producenta odzieży i posiada obecnie 34,58 proc. akcji spółki. Kurs Soho spadł o 0,6 proc.

Liderem spadków był Airway Medix (o 16 proc.).

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)