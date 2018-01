Minister - jak mówił w środę dziennikarzom w Katowicach - niechętnie patrzy na ewentualne przejmowanie przez kontrolowane przez Skarb Państwa spółki energetyczne istniejących farm wiatrowych, zachęca je natomiast do budowy nowych.

"Bardzo niechętnie widzę zakup farm wiatrowych przez spółki energetyczne; wolę, żeby budowały nowe. Jeżeli ktoś zbudował farmy na terenie Polski, to niech je utrzymuje i niech dostarcza prąd. Natomiast my mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby wypełnić zobowiązania Komisji Europejskiej w zakresie ilości farm wiatrowych w Polsce" - powiedział Tchórzewski, oceniając, że aktywność w tym zakresie mogą wykazać także nadzorowane przez jego resort spółki.

"Jeżeli którąkolwiek naszą spółkę stać na to, żeby inwestować, to będą jeszcze w tym roku otwarte aukcje i w tych aukcjach każdy się zobowiązuje (do wytworzenia energii z OZE - PAP), ale my patrzymy na to, żeby powstawały nowe inwestycje w tej dziedzinie - i chcemy finansować te nowe inwestycje, żeby w Polsce było więcej odnawialnych źródeł energii" - zapewnił minister, zwracając uwagę na obecną dominację energetyki wiatrowej wśród odnawialnych źródeł energii.

"Nastąpił przechył w jednym kierunku - na energię wiatrową, a nam jeszcze potrzebne są biogazownie, bo mamy sporo terenów rolniczych, które tego bardzo mocno potrzebują, i potrzebna jest fotowoltaika" - podkreślił Tchórzewski.

Jak mówił minister, obecna struktura OZE wymusza odpowiednie rezerwy mocy ze źródeł konwencjonalnych, na wypadek, gdyby wiatraki nie były w stanie dostarczyć wymaganej przez system ilości energii elektrycznej - stąd potrzeba zrównoważenia i dywersyfikacji źródeł energii w segmencie OZE.

"Trzeba to zrównoważyć, żeby energetyka odnawialna była bardziej przewidywalna jeśli chodzi o stałość zasilania, i żebyśmy nie musieli mieć tak dużo rezerwy mocy jak obecne, jeśli chodzi o falową produkcję energii w zależności tylko od wiatru" - wyjaśnił szef resortu energii.

"Będziemy dużo wspierali inwestycje w energetykę odnawialną, ale chcemy, żeby powstawały nowe pola" - podsumował Tchórzewski, który w środę w Katowicach spotkał się ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej, a także uczestniczył w konferencji konsultacyjnej, dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa.

