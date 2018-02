Wskaźnik PMI dla Polski spadł m: m do 54,6 pkt w styczniu



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 54,6 pkt w styczniu 2018 r. z 55 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Wskaźnik był głównie wynikiem najszybciej od trzech lat rosnącej liczby nowych zamówień.

"W styczniu wskaźnik PMI odnotował nieznaczny spadek z grudniowego 34-miesięcznego rekordu na poziomie 55, do poziomu 54,6. Bieżący wynik jest drugim najwyższym od roku i plasuje się znacznie powyżej średniej z badań długoterminowych będącej na poziomie 50.6. Styczniowy odczyt wskaźnika sygnalizuje silny wzrost polskiego sektora przemysłowego. Obecny okres pozytywnych odczytów, który trwa nieprzerwanie od czterdziestu miesięcy jest najdłuższym w historii badań, które rozpoczęto w czerwcu 1998 roku" - czytamy w komunikacie.

Spadek wskaźnika PMI w styczniu jest wynika ze słabszego niż w grudniu tempa wzrostu produkcji przemysłowej, wskazał Markit.

"Polski sektor przemysłowy zarejestrował wyraźną poprawę warunków na początku 2018 r. Mimo najwyższej od trzech lat liczbie nowych zamówień oraz najszybszym od kwietnia 2017 r. tempie wzrostu poziomu zatrudnienia, główny wskaźnik PMI odnotował niewielki spadek z grudniowego poziomu 55 (najwyższego od 34 miesięcy) do wartości 54,6" - powiedział dyrektor, ekonomista IHS Markit i autor raportu Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

(ISBnews)