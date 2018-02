Czarnecki: trzeba mieć zasady i trzeba ich bronić

Źródło: PAP

Trzeba mieć zasady i trzeba ich bronić, a tą zasadą jest to, że polscy politycy powinni o Polsce, jak o własnej matce mówić tylko dobrze - oświadczył wiceszef PE Ryszard Czarnecki (PiS) odnosząc się do decyzji ws. odwołania go ze stanowiska w PE. Jest prawdopodobne, że taka decyzja będzie - dodał.