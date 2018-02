May: Osoby, które przybędą na Wyspy po Brexicie, będą już miały inne prawa

Źródło: PAP

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że obywatele państw UE, którzy przybędą do W. Brytanii w okresie przejściowym po Brexicie nie powinni mieć takich samych praw do pozostania w tym kraju, jak ci, którzy przybyli wcześniej - informuje w czwartek AP.