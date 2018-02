Orlen Lietuva uruchomił nowy zbiornik na terminalu w Butyndze



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Orlen Lietuva - litewska spółka zależna PKN Orlen - uruchomił nowy, szósty zbiornik na terenie terminalu w Butyndze, o pojemności 52 tys. m3, podała spółka.

Nowy zbiornik zwiększy pojemności magazynowe terminalu o 20%. Olej napędowy uzyskany z ropy naftowej, która mieści się w nowym zbiorniku, wystarczyłby na pokonanie samochodem dystansu ponad 250 mln kilometrów, podano w komunikacie.

"Niemal dwadzieścia lat temu terminal w Butyndze wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne Litwy, zapewniając alternatywną drogę dla dostaw ropy. Dziś sytuacja jest inna - przez terminal wiedzie główny szlak dostaw ropy na Litwę. Teraz otwierany jest nowy, już szósty zbiornik. Niewątpliwie jeszcze bardziej wzmacnia to bezpieczeństwo energetycznej kraju. Dobrze jest, gdy spółka wdraża rozwiązania, które jednocześnie realizują jej cele gospodarcze i wspierają strategiczne cele kraju. Gratulujemy Orlen Lietuva zrealizowania inwestycji i wierzymy, że i w przyszłości zarówno dla spółki, jak i dla państwa synergia między celami gospodarczymi i polityki energetycznej będzie ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji" - powiedział minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičinas, cytowany w komunikacie.

Od czasu zamknięcia rurociągu Drużba niemal cała ropa wykorzystywana w rafinerii w Możejkach dostarczana jest przez terminal w Butyndze. W zbiorniku spółka może zmagazynować ilość surowca umożliwiającą rafinerii w Możejkach produkcję 20,8 mln litrów oleju napędowego, 13 mln litrów benzyny i znacznych ilości innych produktów rafineryjnych, wskazano.

"Cały czas inwestujemy w naszą działalność, a ta inwestycja jest szczególnie ważna. Nie tylko pozwala nam dynamicznie dostosowywać się do zmian rynkowych, lecz także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa operacyjnego naszej spółki i bezpieczeństwa energetycznego Litwy i innych państw regionu. Przez to wspomaga realizację naszych długoterminowych celów biznesowych, czyli utrzymania rentowności i zdolności elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe" - powiedział dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Obecnie wszystkie zbiorniki na terenie terminalu mogą łącznie pomieścić ponad 300 tys. m3 surowca,

Orlen Lietuva jest największym przedsiębiorstwem, eksporterem i podatnikiem na Litwie. Od 2006 r. PKN Orlen wydał prawie 4 mld USD na zakup rafinerii w Możejkach i późniejsze inwestycje w zakład, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)