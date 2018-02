Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Eurocash od 'kupuj' i wyceny 31,6 zł



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Eurocash od zalecenia "kupuj" z ceną docelową akcji 31,6 zł, wynika z raportu datowanego na 31 stycznia.

W środę akcje spółki zamknęły notowania na poziomie 26,96 zł.

"Analitycy Haitong Bank wymieniają cztery najważniejsze punkty wspierające ich pozytywną opinię o Eurocash. Po pierwsze, uważają, że rynek nie docenia perspektyw transformacji Eurocash z hurtownika w detalistę, która obecnie przebiega boleśnie, ale w przyszłości powinna poprawić wyniki spółki. Po drugie, zdaniem analityków większość zagrożeń związanych z procesem transformacji jest już zawarta w cenie akcji Eurocash, podobnie jak jednorazowe koszty wynikające z optymalizacji hurtowni i rebrandingu sklepów detalicznych. Po trzecie, jak zaznacza Krzysztof Kawa, analityk Haitong Bank, akwizycja sieci Mila będzie doskonałym uzupełnieniem sieci sklepów Eurocash. Pozwoli to firmie przejąć dobrze zorganizowany biznes i zwiększyć zasięg geograficzny. Nie mniej ważne jest to, że Eurocash nie wyklucza dalszych fuzji i przejęć, co może jeszcze bardziej przyspieszyć ekspansję. Poza tym Eurocash jest obecnie wyceniany blisko pięcioletniego minimum, ze wskaźnikiem EV/EBITDA na rok 2018 na poziomie 9,3-krotności" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.

Zdaniem Kawy, Eurocash może skorzystać z zakazu handlu w niedzielę dzięki sklepom franczyzowym, stowarzyszonym z grupą Eurocash, których zakaz nie obejmie. Powinno to z nawiązką zrównoważyć negatywny efekt zamknięcia sklepów własnych.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)