DM BZ WBK obniżył rekomendację Inter Cars do 'kupuj', wycenę do 307 zł



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK obniżyli rekomendację dla Inter Cars do "trzymaj" z "kupuj" i obniżyli cenę docelową do 307 zł z 335 zł, wynika z raportu datowanego na 25 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 294 zł. We czwartek około godziny 9:47 kurs wynosił 284,5 zł, bez zmian wobec ostatniego zamknięcia.

"Jest to efekt uwzględnienia niższej od pierwotnie zakładanej poprawy efektywności po uruchomieniu nowego magazynu. Sądzimy, że wszelkie oszczędności wygenerowane dzięki produktywniejszej logistyce mogą być inwestowane w nowe, prorozwojowe pomysły biznesowe, takie jak dystrybucja elementów karoserii, ponieważ głównym celem IC jest zwiększanie sprzedaży o ok. 15% rocznie (co jest już zawarte w naszych prognozach). Niepokoi nas również wysokie zadłużenie netto/EBITDA wynoszące 2,9x w 2017" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 272 mln zł w 2018 r., a przychody sięgną 7 871 mln zł.

(ISBnews)