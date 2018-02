Kuchciński podkreślił podczas czwartkowych rozmów z Wolfgangiem Schaeuble, że w ostatnim czasie Polskę i Niemcy łączy „wspólna troska o wzajemne wspieranie się i szukanie wspólnej możliwości współżycia w przyszłości”.

„Ostatnio czytałem jeden z wywiadów pana przewodniczącego i z wieloma tezami się zgadzam” - dodał marszałek. „Dla nas, polityków, wielopokoleniowe podejście - można w pewnym sensie powiedzieć republikańskie czy konserwatywne - polega na tym, żeby wyciągać jak najwłaściwsze wnioski z dobrze poznanej przeszłości i w oparciu o nie budować dobrą przyszłość” - oświadczył.

Przewodniczący Bundestagu ocenił, odnosząc się do słów Kuchcińskiego, że „trzeba po prostu zawsze zwracać uwagę na to - i powiedzieć też młodszym pokoleniom - że to, co się osiągnęło, może być zawsze zagrożone”. „W zupełności zgoda” - oświadczył marszałek Sejmu.

Kuchciński rozmawiał z Schaeublem m.in. o bieżącej współpracy parlamentarnej pomiędzy Polską i Niemcami oraz o perspektywach jej rozwoju.

Podczas wizyty w Berlinie marszałek Sejmu odwiedzi również muzeum Topografia Terroru, które dokumentuje mechanizmy niemieckiego nazistowskiego aparatu terroru.

Część stałej ekspozycji poświęcono zbrodniom popełnionym przez Niemców w czasie II wojny światowej w okupowanej Polsce. Muzeum powstało w 2010 r. dokładnie w miejscu, gdzie w czasach III Rzeszy w latach 1933-1945 znajdowała się centrala hitlerowskiej tajnej policji Gestapo i SS oraz Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy.

Marszałek Kuchciński spotka się też z przedstawicielami niemieckiej Polonii.

Z Berlina Anna Tustanowska (PAP)

autor: Anna Tustanowska