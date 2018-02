Grupa Kęty rekomenduje przeznaczenie do 80% zysku za 2017 r. na dywidendę



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka.

"Wielkość dywidendy jest zgodna z przyjętą przez radę nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020" - czytamy w komunikacie.

W maju 2017 r. akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 284,7 mln zł z zysku za 2016 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 30,03 zł na akcję.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

