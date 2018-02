We wspomnianym okresie Banki Żywności zwiększyły ilość przekazanej żywności o ponad 16 proc., a liczba osób, do których organizacja dotarła z pomocą, wzrosła o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu za 2016 rok. "W okresie sierpień – grudzień 2016 przekazano 12 000 ton żywności 560 tysiącom osób" - podaje organizacja.

Jak poinformowali autorzy komunikatu, najwięcej żywności przekazano w województwach: mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

Przekazane potrzebującym paczki żywnościowe zawierały podstawowe produkty spożywcze jak: mleko, cukier, olej i makaron czy ryż, mięso - w tym szynkę wieprzową i drobiową, pasztet wieprzowy, filet z makreli i gulasz - oraz owoce i warzywa, m.in. fasolę białą, buraki, groszek z marchewką i powidła śliwkowe.

Ogółem, w ramach trwającego od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Banki Żywności mają przekazać potrzebującym 36 tys. ton żywności.

Jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności, oprócz wsparcia żywnościowego, osoby zakwalifikowane do programu mogą korzystać także z warsztatów ułatwiających wychodzenie z sytuacji kryzysowej.

"Trudno jest osobie, która otwiera pustą lodówkę, wyjść do ludzi, znaleźć pracę i stanąć na nogi. Człowiek może zacząć myśleć o innych dobrach i innych wartościach, kiedy ma zapewnioną egzystencję. Zabezpieczenie tej podstawowej potrzeby, którą jest żywność, to ważny element działań pomocowych, które w okresie jesienno-zimowym jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. Kolejnym, równie ważnym, obszarem są działania towarzyszące, których zadaniem jest włączanie osób do społeczeństwa, poprzez edukację oraz integrację z innymi" – podkreśliła cytowana w komunikacie Beata Ciepła, wiceprezeska zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Poinformowała, że Banki Żywności wraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i Ośrodkami Pomocy Społecznej, zorganizowały 1 726 warsztatów - obejmujących zajęcia kulinarne, żywieniowo-dietetyczne, edukację ekonomiczną oraz tematykę dotyczącą niemarnowania żywności - w których udział wzięło 28 579 osób.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy, od stycznia do czerwca, organizacja planuje przekazać 22,5 tys. ton żywności do 739 607 osób oraz przeprowadzić ponad 3 tys. warsztatów w ramach działań towarzyszących dla niemal 50 tys. osób.

Banki Żywności to organizacje pożytku publicznego, specjalizujące się w pomocy żywnościowej i zapobieganiu marnowaniu żywności. W Polsce działają 32 Banki Żywności, z czego 29 zrzeszonych jest w Federacji Polskich Banków Żywności. Udzielają one bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3,5 tys. organizacji i instytucji społecznych, za pośrednictwem których żywność trafia do blisko 1,5 mln najbardziej potrzebujących osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to krajowy program operacyjny, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego celem jest ograniczanie ubóstwa i realizacja działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85 proc. ze środków UE.

Aktualnie paczki żywnościowe w ramach programu otrzymywać mogą osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej i nie przekraczają kryterium 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc przekazywana jest w formie paczek z produktami spożywczymi lub w formie posiłków. (PAP)

