Marcin Wójcik z Działu ds. Mobilności Aktywnej w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaznaczył w czwartek, że ostateczna długość ścieżek może ulec modyfikacji w trakcie ich realizacji i wdrażania kolejnych projektów.

ZIKiT rozstrzygnął właśnie przetargi w formule „zaprojektuj i zbuduj” na budowę nowych ścieżek rowerowych w tym roku. W planach jest budowa następujących odcinków ścieżek: wzdłuż ul. Babińskiego i Skotnickiej (od ul. Bunscha do ul. Trockiego); od ul. Powstańców wzdłuż Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej; od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego; od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.

Kolejne zaplanowane odcinki ścieżek zlokalizowane będą: od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego); od klasztoru sióstr norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy moście Zwierzynieckim oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej, a także od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa; wzdłuż Wisły - na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

Jak zaznaczył Wójcik, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej to kluczowa inwestycja dla rejonu Kurdwanowa, Woli Duchackiej czy Piasków Nowych. Jednym z najważniejszych jej elementów będzie wykonanie kładki nad torami kolejowymi i łącznicami drogowymi.

W tym roku pojawią się także dodatkowe odcinki ścieżek rowerowych, które będą realizowane w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich zadania: „Łączymy parki Krakowa” z Dzielnicy I, IV, V, VII w kirunku Ojcowa (800 m); ścieżki w systemie „zaprojektuj i zbuduj” na odcinku wzdłuż al. 29 Listopada - od ul. Żelaznej do Opolskiej (1,4 km) oraz przedłużenie ścieżki wzdłuż al. Solidarności (150 m).

ZIKiT zapowiada, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych inwestycje rowerowe zostaną zrealizowane także w gminach ościennych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. W gminie Liszki powstanie około 5 km ścieżek rowerowych umożliwiających m.in. bezpośredni dojazd do Kryspinowa. Na terenie gminy Wielka Wieś ścieżka rowerowa wzdłuż Jasnogórskiej zostanie przedłużona do węzła Modlnica (891 m).

W sumie na terenie gmin Metropolii Krakowskiej w ciągu najbliższych lat powstanie sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości prawie 80 kilometrów: Czernichów (ponad 4 km); Michałowice (5,8 km); Niepołomice (2,6 km); Skawina (22,2 km); Wieliczka (25 km); Zabierzów (4,3 km); Zielonki (8 km).

Kraków dysponuje obecnie siecią 220 km ścieżek rowerowych. Według danych zebranych przez Serwis Samorządowy PAP, miasto w 2017 roku zajęło trzecie pod tym względem w Polsce, wyprzedzały je Warszawa i Wrocław.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Bożena Dymkowska