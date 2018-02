PGE wprowadziła do sprzedaży taryfę antysmogową



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) wprowadziła do sprzedaży dla klientów indywidualnych taryfę antysmogową, poinformowała spółka. Wzrost sprzedaży oferty dla przedsiębiorstw "Naturalnie, że energia" w 2017 r. wyniósł 1100% w stosunku do roku 2016, dodano.

"Oferta 'Naturalnie, że energia' jest w stałej sprzedaży PGE Obrót od stycznia 2016 r. Od momentu wprowadzenia cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów PGE. W 2016 r. klienci korzystający z tej taryfy zakontraktowali 18 GWh energii elektrycznej, a w 2017 r. było to już 200 GWh. Na 2018 rok zarezerwowany został już wolumen blisko 700 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" - czytamy w komunikacie.

"Naturalnie, że energia" jest dostępna dla klientów zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych, dodano.

"Obserwujemy coraz większą świadomość ekologiczną naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Opracowujemy oferty i produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb i widzimy, że klienci coraz chętniej korzystają z naszych proekologicznych propozycji. W swoim portfolio posiadamy nie tylko taryfy wpływające na poprawę jakości powietrza, ale także, jako największy wytwórca ciepła w Polsce, oferujemy klientom możliwość skorzystania z ekologicznego ciepła miejskiego pochodzącego z elektrociepłowni oraz inwestujemy w startupy, które pracują nad rozwiązaniami sprzyjającymi walce ze smogiem. Wyznaczyliśmy sobie ambitny plan i konsekwentnie go realizujemy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Chcemy tym samym kreować energetykę jutra, na czym skorzystają nasi obecni i przyszli klienci" - powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Oferta antysmogowa PGE Obrót dostępna jest w dwóch wersjach. Jej rozszerzona edycja umożliwia klientom skorzystanie z pomocy specjalistów w przypadku zdarzeń losowych, takich jak: awaria instalacji, przepięcia, awaria drzwi zewnętrznych, dewastacja lub kradzież z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny obejmujący cały sezon grzewczy 2018/2019, podano także.

"Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała strategię ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, a tym samym przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym" - podsumowano w komunikacie.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)