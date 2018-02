Firma pracuje nad tym, by poprawić dane dotyczące zaangażowania osób korzystających z serwisu. Facebook ma ponad 2 miliardy użytkowników logujących się do serwisu każdego miesiąca i nigdy nie miał problemów ze zwiększaniem ich bazy. Aby sprostać oczekiwaniom inwestorów firma musi jednak nie tylko pozyskiwać nowych, ale też walczyć o utrzymanie posiadanych i odzyskanie utraconych użytkowników.

Osoby, które coraz rzadziej logują się do swojego konta, ale nadal z niego korzystają, otrzymują coraz więcej przypomnień o braku logowania, czasem nawet kilka razy dziennie.

Dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg powiedział na początku tego roku, że ma zamiar ponownie przemyśleć formułę news feedu serwisu, rozważając zwiększenie znaczenia postów od znajomych i rodziny i ograniczając widoczność treści reklamowych i pochodzących od mediów. Ostrzegł, że zmiany mogą spowodować obniżenie niektórych wskaźników zainteresowania, ponieważ ludzie będą spędzali mniej czasu na czytaniu artykułów i oglądaniu filmów.

Jednak Facebook może mieć już od dłuższego czasu problemy z utrzymaniem zainteresowania użytkowników. Chociaż firma zapewnia, że obserwuje pozytywny trend wzrostu ich zaangażowania, od pierwszego kwartału 2016 roku nie opublikowała żadnych statystyk czasu spędzanego przez użytkowników na oglądaniu treści dostępnych na portalu. Z badań przeprowadzonych przez firmy Nielsen oraz Comscore wynika, że w USA spada średnia liczba minut spędzanych w serwisie. W ostatnim czasie wzrost liczby osób korzystających dziennie z portalu jest najniższy w historii.

- Można stwierdzić, że działania, które zapowiedziała firma są odpowiedzią na zaobserwowane przez nią trendy. Biorąc pod uwagę, jak duża się stała, w pewnym momencie musiała zderzyć się ze ścianą – twierdzi analityk Pivotal Research Brian Wieser.

Wyniki finansowe Facebooka nie wskazują na żadne problemy. Firma zaprezentuje wkrótce roczne wyniki z przychodem na poziomie 40,3 mld dol. Facebook ciągle ma jeszcze duże możliwości rozwoju na rynku reklamy mobilnej. Amerykański gigant posiada również w swoim portfolio tak popularne serwisy społecznościowe jak Instagram, WhatsApp oraz Messenger.

Największym problemem Facebooka jest jego gigantyczny rozmiar. Z Internetu korzysta na świecie około 3,6 mld osób. Spośród około 1,6 mld osób, które nie korzystają z Facebooka, prawdopodobnie połowa mieszka w Chinach, gdzie korzystanie z portalu Zuckerberga jest zabronione. Co do pozostałych osób nie wiadomo, ile z nich posiada facebookowe konto i z niego nie korzysta albo postanowiło go zamknąć.

Wykorzystywania przez firmy poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych do zwiększania zaangażowania użytkowników jest rynkowym standardem. Jednak Facebok wyróżnia się na ich tle częstotliwością oraz personalizacją. Firma staje się coraz bardziej natrętna, bowiem jej działania przynoszą pożądane skutki.

