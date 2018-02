Mercator Medical szacuje, że w IV kw. 2017 r. osiągnął ok. 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Zysk operacyjny grupy wyniósł ok. 2,1 mln zł, a zysk EBITDA ok. 4,5 mln zł - wyniki te są wyższe w ujęciu kwartalnym, a zarząd spodziewa się utrzymania korzystnych tendencji i dalszej poprawy rentowności działalności w kolejnych kwartałach, podała spółka. >>>>

Wiceprezes Asseco Poland Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO BP. >>>>

Qubic Games zawarł z Gameverse Paulina Pabis umowy na wprowadzenie gier "Eyes - The Horror Game" i "Dead Ringer: Fear Yourself" na platformę Nintendo Switch, podała spółka. >>>>

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w styczniu 2018 roku wyniosła 14,13 mln zł i była wyższa o 11,2% w skali roku, podała spółka. >>>>

Bank Millennium odnotował 179,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 187,5 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Wynik ten był o 37% wyższy niż przed rokiem. >>>>

LiveChat Software miał 23 370 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lutego 2018 r., wobec 18 316 rok wcześniej, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 263 firmy netto, dodano. >>>>