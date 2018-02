Z raportu wynika, że największy wpływ na decyzję o zmianie pracy ma dofinansowanie do urlopu (72 proc.) oraz szkoleń (70 proc.). Nieco mniejsze znaczenie miałaby prywatna opieka medyczna (62 proc.), a najmniejsze – możliwość pracy zdalnej (40 proc.).

Pracuj.pl zwróciło uwagę, że badani w ofercie pracodawców najwyżej cenią sobie te benefity, które pozwalają im na oszczędności, czyli wszelkie formy dofinansowań. "Cieszy wysoka pozycja dofinansowania do szkoleń, bo pokazuje to, że ankietowani nie rozpatrują benefitów wyłącznie w kategorii okazji do odciążenia domowego budżetu, ale również długotrwałej inwestycji w swój rozwój i dalszą karierę" - podkreślono. Zaznaczono, że dość niska ocena prywatnej opieki medycznej może wynikać z tego, że jest ona już w wielu firmach standardem. "Co oznacza, że przy zmianie pracy, benefit ten jest uznawany za oczywisty" - dodano.

Prawie 3/4 Polaków otrzymuje w pracy przynajmniej jedno świadczenie pozapłacowe - wynika z badania. 43 proc. wskazało na opiekę medyczną, 39 proc. na kartę sportową, 25 proc. na finansowanie szkoleń. 24 proc. respondentów przyznało, że ich pracodawca jako benefit stosuje dofinansowanie do urlopu.

Badani odpowiadali na pytanie: jakie formy "docenienia" pracowników stosuje ich pracodawca. 34 proc. badanych wskazało na premie uznaniowe, 31 proc. na premie uzależnione od wyników. 19 proc. respondentów odpowiedziało, że formą docenienia stosowaną przez firmę, w której pracują, jest podwyżka, 15 proc. wskazała na oficjalne wyróżnienie - pochwałę na forum.

Ankietowani odpowiedzieli też na pytanie: czego brakuje ci obecnie w pracy - benefitów, czy podwyżki. 67 proc. badanych wskazało na podwyżkę, 33 proc. benefity.

W raporcie podkreślono, że 22 proc. pracowników oczekuje od pracodawcy bonów na zakupy, co oferuje 15 proc. pracodawców. 20 proc. ankietowanych oczekuje od swojej firmy dofinansowania do dojazdów, oferuje to 7 proc. pracodawców. Z kolei 15 proc. badanych oczekuje od swojego pracodawcy opieki stomatologicznej - taki benefit oferuje zaledwie 4 proc. firm.

W badaniu zwrócono uwagę, że 15 proc. pracodawców oferuje dofinansowania do wydarzeń kulturalnych (kino, teatr), oczekuje tego jednak 9 proc. ankietowanych.

Raport "Benefity – czyli co motywuje Polaków w pracy" powstał na podstawie dwóch badań. Pierwsze z nich pt. "Czy pieniądze szczęścia nie dają?" zrealizował Kantar TNS, dniach 18-31 sierpnia 2017 roku. Próba stanowiła N=1001 pracujących Polaków, powyżej 18. roku życia. Przyjęta metoda badawcza to wywiad telefoniczny CATI. Drugie badanie pt. "Benefity oczami pracowników" zrealizowano wśród użytkowników serwisu Pracuj.pl, w grudniu 2017 roku. Próba stanowiła N=2319 osób. Przyjęta metoda to internetowy kwestionariusz ankiety, udostępniony drogą mailową.

Paweł Żebrowski

