Gorenje czeka na oferty potencjalnych partnerów strategicznych do 7 marca



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Gorenje, w ramach poszukiwania możliwości strategicznego partnerstwa, zidentyfikowało zainteresowane podmioty i zwróciło się do nich z listem, który zakłada złożenie ofert w terminie do 7 marca br., podała spółka.

"List określa reguły i harmonogram, na podstawie których potencjalni partnerzy są zaproszeni do złożenia oferty partnerstwa z Grupą Gorenje do 7 marca 2018" - czytamy w komunikacie.

Spółka kontaktowała się z międzynarodowymi grupami aktywnymi w obszarze artykułów gospodarstwa domowego i pokrewnych branżach, by zbadać ich zainteresowanie strategicznym partnerstwem, które może prowadzić do zaangażowania kapitałowego w Gorenje, wyjaśniono.

Po ocenie ofert konkretni inwestorzy zostaną zaproszeni do udziału w due diligence spółki, podano także.

Zarząd zapowiada, że kolejne informacje o przebiegu procesu poda do 15 marca br.

W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera strategicznego. Grupa oczekiwała, że pozyskanie partnera strategicznego potrwa do końca III kw. 2018 r.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Ljubljanie.

(ISBnews)