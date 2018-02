Piątek to trzeci i ostatni dzień serii 24-godzinnych strajków ostrzegawczych zorganizowanych przez związek zawodowy IG Metall, który domaga się podwyżek i bardziej elastycznego czasu pracy dla 3,9 mln pracowników przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Według przedstawicieli związku w największej niemieckiej fabryce BMW w Dingolfing o godz. 5 rano od stanowisk pracy odeszło 13,7 tys. zatrudnionych, co oznacza, że w piątek nie zostanie wyprodukowanych 1600 aut. W fabryce BMW w Monachium od północy nie pracuje blisko 7 tys. osób.

W trzech zakładach Daimlera i Porsche w Badenii-Wirtembergii do akcji przyłączyło się około 3,6 tys. pracowników nocnej zmiany - poinformowała w piątek rano rzeczniczka IG Metall w Stuttgarcie. Również w fabrykach Audi w Ingolstadt i Muenchmuenster produkcja stanęła na 24 godziny.

W środę i czwartek w akcji protestacyjnej wzięło udział ok. 200 tys. osób zatrudnionych w ponad 100 firmach, w tym w zakładach Forda oraz producenta ciężarówek MAN. Oczekuje się, że do końca dnia w piątek ogółem w strajkach weźmie udział do 300 tys. osób w około 260 firmach.

Sektor motoryzacyjny, który odpowiada za około 10 proc. PKB Niemiec, jest pod szczególnym ostrzałem ze strony organizacji pracowniczych. W kraju działa około tysiąca producentów samochodów i części samochodowych.

Strajki ostrzegawcze zorganizowano po zerwaniu negocjacji z pracodawcami w ubiegły piątek. Do ponownych rozmów między stronami może dojść po weekendzie. (PAP)