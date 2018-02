Idea Getin Leasing Celuje w 10 mld zł finansowania nowych aktywów: r. od 2019



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Celem Idea Getin Leasing - spółki powstałej z połączenia Idea Leasing i Getin Leasing jest 10 mld zł finansowania nowych aktywów rocznie w perspektywie 2019 r., poinformował prezes Marek Bauer. W 2018 r. spółka zamierza rosnąć szybciej niż rynek, dla którego prognozowane są dwucyfrowe wzrosty r/r.

"Tegoroczna fuzja pozwoliła na powstanie silnej grupy na rynku finansowym, wykorzystującej ponad 20-letnie doświadczenie w branży i kompetencje niemal 1000 pracowników. Jestem pewny, że razem zrealizujemy ambitny cel - 10 mld zł finansowania nowych aktywów rocznie już w perspektywie 2019 r." - powiedział Bauer, cytowany w komunikacie.

1 lutego 2018 r. spółki leasingowe Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. przekształciły się w Idea Getin Leasing S.A. W wyniku fuzji powstała jedna z największych firm leasingowych w Polsce i Europie Środkowej.

"Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Getin Leasing S.A. na Idea Leasing S.A., jako podmiot przejmujący. Z dniem połączenia Idea Getin Leasing S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki obu łączących się spółek. Połączenie obu spółek leasingowych nie wpłynie na zakres i warunki dotychczasowej współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi, a wszystkie umowy zawarte do 31 stycznia 2018 r. pozostają w mocy" - czytamy w komunikacie.

Strategicznym celem Idea Getin Leasing jest dalszy wzrost wyniku finansowego, umocnienie pozycji lidera pod względem wartości i liczby finansowanych pojazdów, rozwój innowacyjnych produktów dla przedsiębiorców oraz pozyskanie nowych partnerów biznesowych.

"Zaproponujemy naszym klientom uzupełniający się portfel usług obu spółek, nowe produkty flotowe, atrakcyjniejsze warunki finansowe i jeszcze szybsze procesy. Stawiamy także na rozwój sieci sprzedaży, w tym kanałów zdalnych oraz dalsze podnoszenie kompetencji pracowników " - zapowiedział prezes.

Przed połączeniem, Idea Leasing działała szczególnie w dwóch segmentach rynku: leasingu oraz zarządzania flotą, koncentrując się przede wszystkim na finansowaniu zakupu środków transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. Idea Getin Leasing posiada portfele ponad 130 tys. aktywnych klientów. Z kolei Getin Leasing prowadził natomiast działalność w segmentach: leasingu i sprzedaży kredytów samochodowych, koncentrując się na finansowaniu zakupu pojazdów osobowych. Połączona spółka Idea Getin Leasing S.A. będzie oferować przedsiębiorcom pełną ofertę, skierowaną zarówno do MSP, jak i podmiotów dopiero rozpoczynających swoją działalność.

Idea Getin Leasing S.A. (raportująca do Związku Polskiego Leasingu jako Grupa Idea Getin Leasing) osiągnęła w 2017 r. wynik 7,62 mld zł netto udzielonego finansowania, co daje jej 11,4% udziału w rynku leasingu ruchomości.

"Ubiegłoroczny wynik oznacza wzrost sprzedaży aż o 29,1% w stosunku do 2016 r., przy dynamice rynku leasingu ruchomości ok. 15,6% r/r. Spółka, która rozwija się niemal dwa razy szybciej niż rynek, jest dziś niekwestionowanym liderem finansowania pojazdów, zarówno lekkich - do 3,5 t, jak i środków transportu ciężkiego oraz liderem dynamiki wśród 5 największych firm leasingowych w Polsce" - czytamy także w komunikacie.

Idea Getin Leasing sfinansowała w ub. roku liczbę ponad 66,1 tys. środków transportu, w tym 50,5 tys. samochodów osobowych i lekkich dostawczych, co stanowi aż 18,2% całego segmentu pojazdów do 3,5 t. Spółka jest także liderem finansowania ciężkich środków transportu, odnotowując wzrosty znacznie szybsze niż rynek. W ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. wartość sfinansowanych przez Idea Getin Leasing ciągników siodłowych wyniosła 1,27 mld zł (wzrost o 22,1% r/r), a naczep i przyczep - 0,63 mld zł (wzrost o 23,8% r/r).Ww segmencie agro spółka zanotowała 0,6 mld sfinansowanych aktywów, co oznacza wzrost sprzedaży o ponad 130% r/r.

"W 2018 r. zamierzamy rosnąć szybciej niż rynek, przy założeniu, że branża - szósty rok z rzędu - wciąż będzie odnotowywać dwucyfrowe wzrosty. Skoncentrujemy się na kluczowych dla nas segmentach, jak środki transportu lekkiego, ciężkiego oraz maszyny i urządzenia, gdzie oczekujemy zwiększenia potencjału inwestycyjnego" - powiedział Bauer.

Fuzja Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. to drugie połączenie spółek leasingowych realizowane wśród podmiotów powiązanych z Grupą Kapitałową Idea Banku w ciągu ostatnich lat. W 2014 r. Idea Bank S.A. nabyła i włączyła w struktury Idea Leasing S.A. jedną z największych polskich firm leasingowych - VB Leasing Polska S.A.

(ISBnews)