Elzab będzie dostarczał kasy fiskalne partnerom Ubera w Polsce



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - ZUK Elzab zawarł umowę ramową z Uber B.V., spółką prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) (Uber), określającą warunki współpracy stron umowy na terenie Polski w zakresie sukcesywnej dostawy kas fiskalnych na rzecz partnerów Ubera, podała spółka.



Dostawy realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień składanych przez partnerów Ubera. Umowa zawarta została na okres 1 roku z możliwością automatycznego wydłużenia okresu trwania umowy. Pozyskanie klienta z nowego segmentu rynku, daje szanse Elzab na rozwój działalności w ramach współpracy z podmiotami działającymi w ramach ekonomii współdzielenia, podano w komunikacie.



"Cieszymy się z podjęcia współpracy z Uberem, niekwestionowanym globalnym liderem firm działających w obszarze nowoczesnych technologii. Mamy nadzieje, że wprowadzenie produktów fiskalnych Elzab pozwoli kierowcom korzystającym w Polsce z aplikacji Uber lepiej dostosować się do potrzeb klientów. Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie ELzab w obszarze rozwiązań dla branży przewozowej przełoży się na sukces we wprowadzaniu na rynek zaawansowanych rozwiązań fiskalnych" - powiedział prezes Elzabu Krzysztof Urbanowicz, cytowany w komunikacie.



"Aplikacja Uber umożliwia swoim partnerom oferowanie bezpiecznych, wygodnych i przejrzystych cenowo przejazdów w największych polskich miastach. Z Ubera korzysta już ponad półtora miliona Polaków, a naszym celem jest oferowanie im takich rozwiązań i funkcjonalności, które będą odpowiadały ich potrzebom. Dzięki współpracy z firmą Elzab możemy zwiększyć zadowolenie użytkowników a kierowcom korzystającym z aplikacji zaoferować nowe możliwości generowania dodatkowych przychodów" - powiedział dyrektor generalny Ubera w Europie Środkowo-Wschodniej Alexei Stakh, cytowany w komunikacie.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)