Samorząd Rybnika akcentuje, że inwestycja jest możliwa dzięki trwającej od ub. roku budowie liczącego ponad 10 km bezkolizyjnego, dwujezdniowego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Trasa ta da wygodne połączenie miasta z autostradą A1 na wysokości sąsiednich Żor. Pobiegnie w sąsiedztwie przewidzianego pod inwestycję terenu przy stacji Rybnik Towarowy.

Jak poinformował w piątek rybnicki samorząd, podpisany tego dnia list intencyjny dotyczy współpracy przy zagospodarowaniu kolejowych gruntów. Około 20-hektarowa nieruchomość może zostać przeznaczona na cele logistyczne. Według miasta to pierwszy krok do powstania w Rybniku terminalu multimodalnego lub tzw. punktu koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych (o nieco mniejszym zasięgu oddziaływania – PAP).

Koncepcja zakłada budowę terminalu wraz z obiektami infrastruktury magazynowo-logistycznej w tzw. międzytorzu w pobliżu stacji Rybnik Towarowy, przy ul. Kadłubka. Dawniej znajdowała się tam tzw. grupa torów odjazdowych. Obszar ten leży w pobliżu dwóch węzłów powstających na drodze Racibórz-Pszczyna - węzła chwałowickiego i węzła śródmiejskiego.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym Rybnik deklaruje wsparcie przy tworzeniu optymalnego połączenia terminalu z jego otoczeniem komunikacyjnym – m.in. przez realizację drogi dojazdowej do terenów przyszłej inwestycji (w piątek pokazano dwie koncepcje takiego połączenia) oraz współpracę na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji.

PKP SA mają natomiast udzielać przyszłemu inwestorowi pełnego wsparcia posiadanym know-how. „Jako grupa PKP chcemy aktywniej angażować się w działania branży logistycznej. Stąd pomysł na wykorzystanie części gruntów należących do PKP SA. na cele logistyczne” - powiedział cytowany przez miasto członek zarządu spółki Mirosław Antonowicz.

„Taka inwestycja przyniesie korzyści nie tylko dla PKP SA, ale również dla miasta. Powstanie terminala multimodalnego pozwoliłoby na utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz wpłynie na poprawę obsługi transportowej regionu z wykorzystaniem kolei” - zaznaczył Antonowicz.

Zdaniem prezydenta Rybnika Piotra Kuczery realizacja takiego projektu, dającego firmom nowe możliwości obsługi logistycznej, a przez to zwiększającego ich konkurencyjność, przyczyniłaby się do ożywienia życia gospodarczego w mieście i regionie.

„Wdrożenie projektu pozwoliłoby też na nadanie priorytetu transportowi szynowemu, poprzez przeniesienie strumienia ładunków z transportu samochodowego na rzecz transportu kolejowego. W ten sposób ograniczony zostałby najbardziej uciążliwy dla mieszkańców transport kołowy realizowany przez duże i ciężkie samochody, co z kolei będzie miało bardzo istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie kongestii oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach” - ocenił Kuczera.

Grupa PKP inwestuje w poprawę infrastruktury kolejowej w rejonie Rybnika. Od ub. roku kosztem ponad 370 mln zł trwa zaplanowana rewitalizacja łącznie 60 km linii kolejowych relacji Chybie - Żory - Rybnik – Nędza/Turze. To odcinki przebiegające m.in. na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego, w znacznej części obsługujące ruch towarowy w tej części woj. śląskiego. To również istotny fragment południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. W ruchu towarowym trasa jest odciążeniem dla magistrali kolejowej E30 wschód-zachód (linia Wrocław-Katowice-Kraków-Rzeszów).

W latach 2015-2016 kosztem blisko 180 mln wyremontowane zostało też liczące ok. 30 km połączenie Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki, przebiegające przez stację Rybnik Towarowy. W drugiej połowie 2018 r. władze Rybnika i Wodzisławia Śląskiego chcą uruchomić tam dodatkowe połączenia pasażerskie - po raz pierwszy w woj. śląskim dofinansowywane przez lokalne samorządy. Według planów docelowo kursować ma 27 par pociągów w ciągu doby, m.in. ograniczając korki na drogowym połączeniu miast.

Rozładować korki w Rybniku powinien też w znacznej mierze planowany do ukończenia w 2019 r. pierwszy z tamtejszych odcinków Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Kosztem ponad 430 mln zł powstaje obecnie liczący ponad 10 km fragment trasy od ronda Raciborskiego na granicy z Żorami (przy tamtejszym węźle A1) do ul. Wodzisławskiej (dalej przyszła droga do granicy z sąsiednimi Rydułtowami ma być jednojezdniowa). Na całym odcinku zaplanowano pięć węzłów.

Równolegle – w ramach tego samego przedsięwzięcia – zbudowana ma zostać licząca niespełna kilometr tzw. droga śródmiejska. Będzie to połączenie głównej powstającej arterii ze ścisłym centrum Rybnika - alternatywne dla obciążonej ruchem ul. Wodzisławskiej. W pobliżu węzła drogi śródmiejskiej znajduje się kolejowy teren planowany teraz pod inwestycję logistyczną.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz