Kwieciński, pytany przez PAP o zapowiadaną przez niego wcześniej tzw. specustawę mieszkaniową, odparł: "Proszę nam dać trochę czasu." "Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby taką specustawę, nazywaną w skrócie mieszkaniową, przygotować. Dlatego, że tempo, w jakim program Mieszkanie plus się rozwijał, nie było wystarczające" - tłumaczył.

Podkreślił, że zbyt wolnemu rozwojowi programu miałaby pomóc specustawa. "Chcemy polepszyć warunki do realizacji tego programu, ale generalnie chcemy polepszyć warunki w Polsce do prowadzenia inwestycji. One w dużym stopniu dotyczą mieszkalnictwa, ale to właśnie dlatego, że w Polsce brakuje nam mieszkań, szczególnie mieszkań dla ludzi młodych" - powiedział.

"Uważamy, że takie rozwiązania, które by ułatwiały przygotowanie, a później realizację projektów inwestycyjnych, projektów mieszkaniowych są nam po prostu bardzo potrzebne" - stwierdził szef MIiR.

Zaznaczył, że taka ustawa zostanie przygotowana w gronie ekspertów. "Chcemy przygotować propozycje takiej ustawy i możliwie jak najszybciej przeprowadzić ją przez nasz parlament" - dodał.

Wyjaśnił, że "te rozwiązania mają iść w tym kierunku, żeby wszystkie procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, z pozyskiwaniem gruntów, a później z realizacją tych przedsięwzięć były jak najbardziej sprawne, żeby było w tym jak najmniej biurokracji".

Zapowiedział, że projekt ustawy będzie niedługo gotowy. "Niedługo przedstawimy szczegółowy harmonogram, jak to będzie wyglądało. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni przedstawimy założenia i harmonogram realizacji tej ustawy" - podsumował.

W styczniu w wyniku rekonstrukcji rządu nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przejęło nadzór nad działaniami operacyjnymi związanymi z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Wcześniej za te sprawy odpowiedzialny był resort infrastruktury i budownictwa, który po rekonstrukcji został zlikwidowany.

Ponadto po rekonstrukcji premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus. W związku z tym w poniedziałek premier powołał Radę Mieszkalnictwa.

W skład Rady - obok premiera Morawieckiego - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Działalność Rady ma nadać inwestycjom mieszkaniowym rządu najwyższy priorytet.

>>> Czytaj też: Co czwarte mieszkanie ma zły metraż