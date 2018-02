W piątek przedstawiciele zarządu województwa świętokrzyskiego i powiatu kazimierskiego podpisali wstępną umowę na dofinansowanie projektu budowy basenu kwotą niemal 3,4 mln zł z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

15 proc. wkład własny do projektu zapewnią wspólnie samorząd powiatowy i miejscowa gmina.

Jak powiedział PAP starosta kazimierski Jan Nowak, nowy obiekt będzie zbudowany przy funkcjonującej obecnie w Kazimierzy krytej pływalni (z dużym i małym basenem, zjeżdżalnią, jacuzzi, saunami i placem zabaw) – będą stanowiły jeden kompleks.

Odkryty basen mineralny ma mieć wymiary 18 na 10 metrów. Kąpiele - ze względu na leczniczy charakter wody i jej wpływ na organizm - będą dla korzystających z basenu ograniczone czasowo. „Najważniejszym celem jest wykorzystanie właściwości leczniczych tej wody, ze szczególnym uwzględnieniem siarki” – podkreślił Nowak. Dodał, że odkryte baseny z wodą leczniczą, funkcjonują na Słowacji i Węgrzech.

O tym, że na terenie powiatu kazimierskiego, w pobliżu Kazimierzy mogą znajdować się wody termalno-siarczkowe, było wiadomo od końca lat 60. XX w., kiedy to prowadzono badania pod kątem wykrycia ropy naftowej. Spostrzeżenia potwierdziły się przed czterema laty, przy okazji realizacji przez powiat projektu budowy ogrzewania wodami geotermalnymi Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach (gm. Kazimierza Wielka).

Podczas wykonywania odwiertów doszło do samowpływu wód, które przeszły potem specjalistyczne badania. Wody te mogą wykorzystane m.in. do celów leczniczych i energetycznych.

Kolejnym elementem programu samorządowego, zakładającego wykorzystanie znajdujących się na tym terenie wód termalnych, jest przedsięwzięcie z zakresu energetyki cieplnej.

Chodzi o budowę ok. 3-kilomerowego rurociągu, z Cudzynowic do Kazimierzy, którym popłynie woda wydobyta z podziemnego złoża. „Chodzi o podprowadzenie wody w okolice pływalni. Tam będziemy budować odwiert chłonny, gdzie zużyta woda (po odbiorze z niej ciepła – PAP) będzie z powrotem wpompowywana do ziemi, na tę samą głębokość - blisko 800 m - z której ją wydobyto” – opisywał Nowak.

Inna część zadania, to budowa kotłowni geotermalnej, której aparatura „odbierze” ciepło z dostarczanej wody. „Z niego będziemy ogrzewać obecną pływalnię i wodę w basenie odkrytym” – dodał starosta.

Nowak wyjaśniał, że woda po wydobyciu z ziemi ma ok. 30 stopni Celsjusza, a w rurociągu dodatków się schłodzi, więc niezbędne będzie jej dogrzanie na potrzeby wykorzystania w basenie - do temperatury 36-38 stopni Celsjusza.

Samorząd także będzie się starał o dofinansowanie tego projektu - wartego ok. 10 mln zł - z funduszy UE.

Według starosty w przyszłości z energii cieplnej pochodzącej ze złóż wód geotermalnych, będą mogły korzystać także inne instytucje publiczne w Kazimierzy Wielkiej.

Gmina Kazimierza Wielka stara się o status uzdrowiska. Władze planują, aby przyszłe uzdrowisko zajmowało ok. 100-hektarowy teren (własność gminy i powiatu) w Kazimierzy i okolicy miasta, gdzie dziś są grunty rolne. Tu mogłyby inwestować firmy, które będą chciały prowadzić działalność leczniczą.

W grudniu 2016 r. gminny samorząd złożył w resorcie zdrowia tzw. operat uzdrowiskowy, niezbędny do nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Kolejnym etapem będzie uzyskanie statusu uzdrowiska.

Kazimierza Wielka jest najmniejszym i najbardziej wysuniętym na południe miastem powiatowym województwa świętokrzyskiego. Liczy ok. 5,5 tys. mieszkańców. Powiat zamieszkuje 35,5 tys. ludzi.

Dziś głównymi ośrodkami w woj. świętokrzyskim, których rozwój oparty jest na wodach leczniczych są uzdrowiska w położonym na północny-wschód od Kazimierzy: Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju.

Niedawno samorząd świętokrzyskiego Połańca rozpoczął starania o pozyskanie funduszy na zbadanie zasobów geotermalnych w gminie i ich wykorzystanie w ciepłownictwie. Według naukowców na tym terenie zasoby energii geotermalnej występują na płytkich głębokościach. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer

edytor: Anna Mackiewicz