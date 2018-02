Tesco zamknie 18 sklepów przynoszących straty



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Tesco planuje zamknięcie 18 sklepów przynoszących straty, poinformowała spółka. Większość placówek pracować będzie do marca.

"Chcemy być bardziej elastyczni, postawić na lepszą i efektywniejszą obsługę klienta oraz większe wsparcie dla koleżanek i kolegów. Częścią procesu będzie zmniejszenie liczby kierowników zespołów w dużych sklepach. Chcemy zaoferować wszystkim pracownikom, których dotyczy zmiana, pomoc w przeniesieniu się na inne stanowiska, by zminimalizować liczbę osób, które opuszczą firmę" - powiedział dyrektor zarządzający Tesco w Polsce, Martin Behan cytowany w komunikacie.

Zostaną zamknięte następujące sklepy: Gliwice Toszecka, Rydułtowy Ładna, Siemianowice Śląskie, Skoczów Morcinka, Garwolin Targowa, Oświęcim Nojego, Oświęcim Śniadeckiego, Ruda Śląska Górnośląska, Lubaczów Baziaka, Brzeszcze, Knurów 1 Maja, Ustroń Cieszyńska, Świdnica Marcinkowskiego, Dębica Kościuszki, Środa Wielkopolska, Stalowa Wola Okulickiego, Łódź Przybyszewskiego oraz Piotrków Trybunalski Szkolna.

Tesco rozpoczęło działalność w Polsce w 1995 r. Obecnie zatrudnia ponad 28 tys. osób i oferuje produkty 3 700 polskich dostawców. Co tydzień sklepy Tesco odwiedza ponad 5 mln klientów.

(ISBnews)