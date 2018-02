Solaris ma umowę na 74 przegubowce dla przewoźnika z Düsseldorfu



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał kontrakt z Rheinbahn Düsseldorf, zgodnie z którym dostarczy do niemieckiego przewoźnika 74 przegubowe autobusy Urbino 18 nowej generacji, podał producent.



"To już kolejne zamówienie, które Solaris realizuje dla przewoźnika z Düsseldorfu. Współpracę firmy rozpoczęły jeszcze w 2005 roku i od tego czasu polski producent dostarczył do Rheinbahn ponad 90 pojazdów. W tym roku będą to kolejne 74 autobusy przegubowe Urbino nowej generacji o długości 18 metrów" - czytamy w komunikacie.

Przetarg dla Düsseldorfu jest dla Solarisa jednym z największych zamówień na 18-metrowe autobusy Urbino nowej generacji. W Niemczech model ten można spotkać na ulicach Dortmundu, Lipska, Hagen i Kassel. Łącznie w Niemczech jeździ już ponad 3000 autobusów i trolejbusów marki Solaris, podano także.

Solaris Bus & Coach jest polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 14 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach 30 krajów w ponad 600 miastach.

(ISBnews)