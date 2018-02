"Rajd aprecjacyjny złotego został zatrzymany w ostatnich dniach i widzimy rosnące ryzyko korekty, a stanowisko RPP może być dobrym pretekstem do odbicia" - napisał w raporcie Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers.

W środę RPP ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Z konsensusu PAP Biznes wynika, że większość ekonomistów spodziewa się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2018 r.

"Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian, ale interesująca może być konferencja prasowa. Spadek CPI do 2,1 proc. rdr w grudniu będzie narzędziem w rękach gołębi chcących utrzymania stóp procentowych bez zmian co najmniej do końca 2018 r. Dodatkowo coraz częściej poruszanym tematem w dyskusji stała się kwestia opłacalności eksportu i wpływ silnego złotego. Zaznaczenie tych obaw w komunikacie lub na konferencji wybrzmi gołębio" - napisał Białas.

Złoty w tym tygodniu osłabił się do euro o 0,7 proc., a do dolara o 0,8 proc.

RYNEK DŁUGU

"Polska jest dobrze postrzegana przez inwestorów, świadczy o tym m.in. popyt na green bonds, który ponadtrzykrotnie przewyższył podaż. To powinno się utrzymać i wspierać polskie obligacje" - powiedział Mateusz Milewski, diler SPW z mBanku.

W czwartek Polska wyemitowała green bonds o nominale 1 mld euro przy popycie 3,25 mld euro.

"W kończącym się tygodniu mieliśmy dużo informacji: dobre dane o budżecie, niska podaż długu. Na tle rynków zagranicznych polskie obligacje są stabilne" - powiedział diler.

Ministerstwo Finansów podało w środę, że planuje przeprowadzić w lutym dwa przetargi sprzedaży z podażą po 3-6 mld zł.

MF podało także, że deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł, czyli 42,7 proc. planu.

Rentowność 10-letnich obligacji USA rośnie w piątek o 8 pb, a niemieckich o 5 pb.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w styczniu wzrosła o 200 tys. wobec wzrostu o 160 tys. przed miesiącem, po korekcie ze 148 tys. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 180 tys. miejsc pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc. wobec 4,1 proc. w grudniu, zgodnie z konsensusem.

"Nie spodziewamy się zmiany retoryki przez RPP. Na razie nie ma sygnałów, by stopy miały być podniesione w 2018 r." - powiedział Milewski.

Rentowność polskich obligacji 2-letnich spadła w tym tygodniu o 3 pb, 5-letnich wzrosła o 4 pb, a 10-letnich poszła w górę o 4 pb.

piątek piątek czwartek 16.10 9.40 15.55 EUR/PLN 4,1623 4,1592 4,1588 USD/PLN 3,3500 3,3270 3,3410 CHF/PLN 3,5911 3,5829 3,5899 EUR/USD 1,2425 1,2501 1,2448 PS0420 1,72 1,72 1,71 PS0123 2,76 2,75 2,75 WS0428 3,55 3,51 3,50

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)